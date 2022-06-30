https://tr.sputniknews.com/20220630/yazar-ufuk-coskun-biz-neden-rusyaya-karsi-acilan-cephenin-bir-aktoru-oluyoruz-1058138034.html

Yazar Ufuk Coşkun: Biz neden Rusya’ya karşı açılan cephenin bir aktörü oluyoruz?

Yazar Ufuk Coşkun: Biz neden Rusya’ya karşı açılan cephenin bir aktörü oluyoruz?

Türkiye’nin Madrid’deki NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya ile mutabakat imzalayarak ittifaka davet etmesini Sputnik’e değerlendiren Milat gazetesi köşe... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T13:07+0300

2022-06-30T13:07+0300

2022-06-30T13:07+0300

görüş

türkiye

nato

abd

isveç

rusya

finlandiya

recep tayyip erdoğan

joe biden

jens stoltenberg

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PKK, PYD/YPG ve FETÖ terör örgütlerine verdiği destek dolayısıyla İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurularını veto edeceğini açıklayan Türkiye, Madrid’de gerçekleştirilen NATO zirvesinde iki ülke ile birtakım taahhütlerin bulunduğu bir anlaşma imzalayarak kararını değiştirdi.İmzalanan 10 maddelik mutabakat metni “Türkiye, NATO’nun Açık Kapı politikasına uzun zamandır devam eden desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi’nde Finlandiya ve İsveç’in NATO üyesi olmak üzere davet edilmelerine desteğini ifade eder” ifadeleriyle son buldu. Anlaşmada, İsveç ve Finlandiya’nın PKK, YPG/PYD ve FETÖ’ye karşı atacağı adımlar yer aldı, iki ülkenin Türkiye’ye yönelik savunma sanayi ambargolarını kaldırdığı teyit edildi.‘ABD ve NATO bugüne kadar terör örgütleri ile ilgili verdiği hiçbir taahhüdünü yerine getirmedi’Milat gazetesi köşe yazarı Ufuk Coşkun, Türkiye’nin bu kararını Sputnik’e değerlendirdi. “Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğine vetosunu verilen taahhütler üzerinden geri çekmesini olumlu değerlendirmiyorum” diyen Coşkun, şunları söyledi:‘Türkiye artık tarafını net bir şekilde belirlemelidir’“ABD’nin binlerce TIR silahı PYD/YPG’ye gözlerimizin önünde sevkiyat yaptığını göz ardı etmeyelim” diye devam eden Coşkun, şunları ekledi:

isveç

rusya

finlandiya

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2022

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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türkiye, nato, abd, isveç, rusya, finlandiya, recep tayyip erdoğan, joe biden, jens stoltenberg