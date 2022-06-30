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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220630/zelenskiy-lugansk-ve-donetski-tanimaya-karar-veren-suriyeyle-iliskileri-kesmeye-karar-verdi-1058121504.html
Zelenskiy, Lugansk ve Donetsk'i tanıma kararı alan Suriye'yle ilişkileri kesmeye karar verdi
Zelenskiy, Lugansk ve Donetsk'i tanıma kararı alan Suriye'yle ilişkileri kesmeye karar verdi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Şam'ın Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanımasının ardından Suriye ile ilişkileri kestiğini duyurdu. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T01:10+0300
2022-06-30T01:19+0300
ukrayna krizi
lugansk
donetsk halk milisleri idaresi
donetsk halk cumhuriyeti
donetsk halk cumhuriyeti
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Suriye'nin Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını ve egemenliğini tanıma kararı almasının arından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Şam'la ilişkileri kesme kararı aldığını söyledi.Zelenskiy, telegram üzerinden yayınladığı videoda, "Ukrayna ile Suriye arasında artık ilişkiler olmayacak" ifadelerini kullandı.Bugün Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin egemenlik ve bağımsızlıklarının tanınmasına karar verildiği belirtilmişti:
lugansk
donetsk halk cumhuriyeti
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lugansk, donetsk halk milisleri idaresi, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti

Zelenskiy, Lugansk ve Donetsk'i tanıma kararı alan Suriye'yle ilişkileri kesmeye karar verdi

01:10 30.06.2022 (güncellendi: 01:19 30.06.2022)
© AFP 2022Vladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© AFP 2022
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Şam'ın Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanımasının ardından Suriye ile ilişkileri kestiğini duyurdu.
Suriye'nin Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını ve egemenliğini tanıma kararı almasının arından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Şam'la ilişkileri kesme kararı aldığını söyledi.
Zelenskiy, telegram üzerinden yayınladığı videoda, "Ukrayna ile Suriye arasında artık ilişkiler olmayacak" ifadelerini kullandı.
Bugün Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin egemenlik ve bağımsızlıklarının tanınmasına karar verildiği belirtilmişti:
"Her alanda ilişkiler kurmaya yönelik ortak irade ve arzuya uygun olarak, Suriye Arap Cumhuriyeti, hem Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin hem de Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ve egemenliğini tanıma kararı aldı."
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