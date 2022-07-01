https://tr.sputniknews.com/20220701/7-il-genel-hayata-etkili-afet-bolgesi-ilan-edildi-1058209896.html

7 il 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi

7 il 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz’de sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi olaylarının yaşandığı 7 şehrin 'Genel Hayata Etkili... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T19:25+0300

2022-07-01T19:25+0300

2022-07-01T19:25+0300

türkiye

sel

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

ilan

batı karadeniz

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AFAD, Batı Karadeniz’de 26-29 Haziran tarihleri arasında etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi olaylarının ardından Bartın, Bolu Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini yazılı açıklama ile duyurdu.AFAD, tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“Batı Karadeniz’de 26-29 Haziran 2022 tarihleri arasındaki aşırı yağışlara bağlı olarak, sel-su baskını, heyelan ve kay düşmesi afetleri meydana gelmiştir.Afetler sonucunda 2 vatandaşımız sel sularına kapılarak kaybolmuş, hayvan kayıpları yaşanmış, konut işyeri ve tarım alanları hasar görmüş ayrıca altyapı sistemleri etkilenmiştir.Bu kapsamda, Bartın, Bolu Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinde meydana gelen sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi afetlerinden etkilenen bölgeler, “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” olarak ilan edilmiştir.Sakarya ilinde yaşanan sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelere gerekli destek verilmeye devam edilecektir.”

https://tr.sputniknews.com/20220701/cevre-bakani-2-selde-de-yikilan-cami-icin-ben-size-oraya-yapmayin-demedim-mi-diye-tepki-gostermis-1058176131.html

türkiye

ilan

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sel, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ilan, batı karadeniz