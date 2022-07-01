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7 il 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi
7 il 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz’de sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi olaylarının yaşandığı 7 şehrin 'Genel Hayata Etkili... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T19:25+0300
2022-07-01T19:25+0300
türkiye
sel
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
ilan
batı karadeniz
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AFAD, Batı Karadeniz’de 26-29 Haziran tarihleri arasında etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi olaylarının ardından Bartın, Bolu Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini yazılı açıklama ile duyurdu.AFAD, tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“Batı Karadeniz’de 26-29 Haziran 2022 tarihleri arasındaki aşırı yağışlara bağlı olarak, sel-su baskını, heyelan ve kay düşmesi afetleri meydana gelmiştir.Afetler sonucunda 2 vatandaşımız sel sularına kapılarak kaybolmuş, hayvan kayıpları yaşanmış, konut işyeri ve tarım alanları hasar görmüş ayrıca altyapı sistemleri etkilenmiştir.Bu kapsamda, Bartın, Bolu Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinde meydana gelen sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi afetlerinden etkilenen bölgeler, “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” olarak ilan edilmiştir.Sakarya ilinde yaşanan sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelere gerekli destek verilmeye devam edilecektir.”
https://tr.sputniknews.com/20220701/cevre-bakani-2-selde-de-yikilan-cami-icin-ben-size-oraya-yapmayin-demedim-mi-diye-tepki-gostermis-1058176131.html
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sel, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ilan, batı karadeniz

7 il 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi

19:25 01.07.2022
© İHA / MURAT SULUCAK - ONUR ALTINDAĞZonguldak'ın Gökçebey ilçesinde etkili olan çok kuvvetli yağış sebebiyle 30'a yakın ev etkilendi. AFAD ekipleri botla mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Sular altında kalan mahalle İHA ile havadan görüntülendi.
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde etkili olan çok kuvvetli yağış sebebiyle 30'a yakın ev etkilendi. AFAD ekipleri botla mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Sular altında kalan mahalle İHA ile havadan görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© İHA / MURAT SULUCAK - ONUR ALTINDAĞ
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz’de sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi olaylarının yaşandığı 7 şehrin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini yazılı açıklama ile duyurdu.
AFAD, Batı Karadeniz’de 26-29 Haziran tarihleri arasında etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi olaylarının ardından Bartın, Bolu Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini yazılı açıklama ile duyurdu.
AFAD, tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Batı Karadeniz’de 26-29 Haziran 2022 tarihleri arasındaki aşırı yağışlara bağlı olarak, sel-su baskını, heyelan ve kay düşmesi afetleri meydana gelmiştir.
Afetler sonucunda 2 vatandaşımız sel sularına kapılarak kaybolmuş, hayvan kayıpları yaşanmış, konut işyeri ve tarım alanları hasar görmüş ayrıca altyapı sistemleri etkilenmiştir.Bu kapsamda, Bartın, Bolu Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinde meydana gelen sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi afetlerinden etkilenen bölgeler, “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” olarak ilan edilmiştir.
Sakarya ilinde yaşanan sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelere gerekli destek verilmeye devam edilecektir.”
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