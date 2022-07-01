https://tr.sputniknews.com/20220701/abdde-din-devlet-ayrimina-karsi-cikan-yukselisteki-cumhuriyetci-vekile-hristiyan-taliban-tepkisi-1058199820.html

ABD'de din-devlet ayrımına karşı çıkan yükselişteki Cumhuriyetçi vekile 'Hristiyan Taliban' tepkisi

ABD'de din-devlet ayrımına karşı çıkan yükselişteki Cumhuriyetçi vekile 'Hristiyan Taliban' tepkisi

Cumhuriyetçi milletvekili Lauren Boebert, Trump'ın desteğini alması ve dinle devlet işlerinin ayrılığı ilkesini reddettiğini açıklamasının ardından, Kasım 2022... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T15:48+0300

2022-07-01T15:48+0300

2022-07-01T16:12+0300

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abd

taliban

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ABD'de Yüksek Mahkeme'nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararıyla liberal-muhafazakar fay hattında deprem yaratmasının ardından Talibanlaşma tartışması patlak verdi. 2020'de Colorado eyaletinde Cumhuriyetçi Parti'den ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilen Lauren Boebert, Kasım 2022 ara seçimlerinde yeniden aday olmak için önceki Başkan Donald Trump'ın desteğini alması ve dinle devlet işlerinin ayrılığı ilkesini reddettiğini açıklamasının ardından, parti içi yarışı kazandı. "Kilise ile devlet çöplüğünün ayrılığından bıktım" diyen Boebert'in parti içi rakibini açık ara geride bırakması, ABD'deki kutuplaşma zincirine eklenen yeni bir halka oldu.Cumhuriyetçi kadın milletvekiline 'dinci aşırılıkçı' suçlaması yöneltenler arasında kendi partisinin Trump karşıtı kanadından bir isim de var. Cumhuriyetçi Kaliforniya milletvekili Adam Kinzinger, Boebert'in ideolojisini Taliban'ınkine benzetti. Twitter'da açıklama yapan Kinzinger, "Bununla Taliban arasında hiçbir fark yok” diyerek "Hristiyan Taliban'a karşı çıkmalıyız. Bunu bir Hristiyan olarak söylüyorum" vurgusunu yaptı. Trump yandaşlarının 6 Ocak 2021 Kongre baskınını soruşturan ABD Temsilciler Meclisi Komisyonu'ndaki iki Cumhuriyetçiden biri olan Kinzinger, tepkiler üzerine bir tweet daha atarak 'özellikle Hıristiyan milliyetçiliğe karşı çıktığı' açıklamasını getirdi. "Taliban yükselişe geçtiğinde, 'ılımlı Müslümanların' sesini yükseltmesi gerektiğini söylemeye devam ettik (eminim, siz de öyle yaptınız). Normal Hristiyanların Hristiyan milliyetçiliği ve Hristiyan Taliban'la hesaplaşması gerektiğine inanıyorum" eleştirisinde bulunan Cumhuriyetçi vekil "Hiçbir yerde İsa'nın hükümetin kendisi için önemli olduğuna dair bir sözünü bulamıyorum" diye ekledi. Boebert, salı günü Colorado Eyaleti Senatosu üyesi Don Coram'a karşı yüzde 36'ya 64'lük ezici zafer kazanması öncesi şöyle konuşmuştu:"Ülkemizde bu kadar çok haddini aşan düzenlemeye sahip olmamızın nedeni, kilisenin itaat etmesi. Hükümetin kiliseyi değil, kilisenin hükümeti yönetmesi gerekiyor.""Kurucu atalarımızın amaçladığı şey bu değildi. Ve kilise ile devlet çöplüğünün bu ayrımından bıktım. Böyle bir şey anayasada yer almıyor, kokuşmuş bir mektupta geçiyor ve iddia ettikleri gibi bir anlam da taşımıyor."Ancak Boebert, 'ABD'nin teokrasi olmasını savunduğu' suçlamalarının ardından teskin çabasına girdi. Sözcüsü, “Hıristiyan ilkeleri, kuruluşundan bu yana Amerika'daki yasa koyucuları bilgilendirdi ve yönlendirdi. Milletvekili bunun devam etmesi gerektiğine inanıyor” açıklamasını getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20201019/trump-evanjelik-kilisede-kutsandi-tanri-ikinci-kez-kazanmanizi-saglayacagini-soyledi-1043054858.html

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