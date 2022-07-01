Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220701/abdde-din-devlet-ayrimina-karsi-cikan-yukselisteki-cumhuriyetci-vekile-hristiyan-taliban-tepkisi-1058199820.html
ABD'de din-devlet ayrımına karşı çıkan yükselişteki Cumhuriyetçi vekile 'Hristiyan Taliban' tepkisi
ABD'de din-devlet ayrımına karşı çıkan yükselişteki Cumhuriyetçi vekile 'Hristiyan Taliban' tepkisi
Cumhuriyetçi milletvekili Lauren Boebert, Trump'ın desteğini alması ve dinle devlet işlerinin ayrılığı ilkesini reddettiğini açıklamasının ardından, Kasım 2022... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T15:48+0300
2022-07-01T16:12+0300
dünya
abd
taliban
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1058200188_0:159:1187:826_1920x0_80_0_0_1fddcd9d1e59241bd5c216eef341a0ae.jpg
ABD'de Yüksek Mahkeme'nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararıyla liberal-muhafazakar fay hattında deprem yaratmasının ardından Talibanlaşma tartışması patlak verdi. 2020'de Colorado eyaletinde Cumhuriyetçi Parti'den ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilen Lauren Boebert, Kasım 2022 ara seçimlerinde yeniden aday olmak için önceki Başkan Donald Trump'ın desteğini alması ve dinle devlet işlerinin ayrılığı ilkesini reddettiğini açıklamasının ardından, parti içi yarışı kazandı. "Kilise ile devlet çöplüğünün ayrılığından bıktım" diyen Boebert'in parti içi rakibini açık ara geride bırakması, ABD'deki kutuplaşma zincirine eklenen yeni bir halka oldu.Cumhuriyetçi kadın milletvekiline 'dinci aşırılıkçı' suçlaması yöneltenler arasında kendi partisinin Trump karşıtı kanadından bir isim de var. Cumhuriyetçi Kaliforniya milletvekili Adam Kinzinger, Boebert'in ideolojisini Taliban'ınkine benzetti. Twitter'da açıklama yapan Kinzinger, "Bununla Taliban arasında hiçbir fark yok” diyerek "Hristiyan Taliban'a karşı çıkmalıyız. Bunu bir Hristiyan olarak söylüyorum" vurgusunu yaptı. Trump yandaşlarının 6 Ocak 2021 Kongre baskınını soruşturan ABD Temsilciler Meclisi Komisyonu'ndaki iki Cumhuriyetçiden biri olan Kinzinger, tepkiler üzerine bir tweet daha atarak 'özellikle Hıristiyan milliyetçiliğe karşı çıktığı' açıklamasını getirdi. "Taliban yükselişe geçtiğinde, 'ılımlı Müslümanların' sesini yükseltmesi gerektiğini söylemeye devam ettik (eminim, siz de öyle yaptınız). Normal Hristiyanların Hristiyan milliyetçiliği ve Hristiyan Taliban'la hesaplaşması gerektiğine inanıyorum" eleştirisinde bulunan Cumhuriyetçi vekil "Hiçbir yerde İsa'nın hükümetin kendisi için önemli olduğuna dair bir sözünü bulamıyorum" diye ekledi. Boebert, salı günü Colorado Eyaleti Senatosu üyesi Don Coram'a karşı yüzde 36'ya 64'lük ezici zafer kazanması öncesi şöyle konuşmuştu:"Ülkemizde bu kadar çok haddini aşan düzenlemeye sahip olmamızın nedeni, kilisenin itaat etmesi. Hükümetin kiliseyi değil, kilisenin hükümeti yönetmesi gerekiyor.""Kurucu atalarımızın amaçladığı şey bu değildi. Ve kilise ile devlet çöplüğünün bu ayrımından bıktım. Böyle bir şey anayasada yer almıyor, kokuşmuş bir mektupta geçiyor ve iddia ettikleri gibi bir anlam da taşımıyor."Ancak Boebert, 'ABD'nin teokrasi olmasını savunduğu' suçlamalarının ardından teskin çabasına girdi. Sözcüsü, “Hıristiyan ilkeleri, kuruluşundan bu yana Amerika'daki yasa koyucuları bilgilendirdi ve yönlendirdi. Milletvekili bunun devam etmesi gerektiğine inanıyor” açıklamasını getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20201019/trump-evanjelik-kilisede-kutsandi-tanri-ikinci-kez-kazanmanizi-saglayacagini-soyledi-1043054858.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1058200188_0:47:1187:937_1920x0_80_0_0_9313f05bf8afe74149dfb57b85bd4c9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, taliban

ABD'de din-devlet ayrımına karşı çıkan yükselişteki Cumhuriyetçi vekile 'Hristiyan Taliban' tepkisi

15:48 01.07.2022 (güncellendi: 16:12 01.07.2022)
© Fotoğraf : Twitter/Lauren Boebert@laurenboebertDonald Trump ile Lauren Boebert (sağda)
Donald Trump ile Lauren Boebert (sağda) - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© Fotoğraf : Twitter/Lauren Boebert@laurenboebert
Abone olTelegram
Cumhuriyetçi milletvekili Lauren Boebert, Trump'ın desteğini alması ve dinle devlet işlerinin ayrılığı ilkesini reddettiğini açıklamasının ardından, Kasım 2022 ara seçimlerinde yeniden adaylık yarışını kazandı. 'Dinci aşırılıkçı' olmakla eleştirilen Boebert'e kendi partisinin Trump karşıtı isminden de 'Hıristiyan Taliban' tepkisi geldi.
ABD'de Yüksek Mahkeme'nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararıyla liberal-muhafazakar fay hattında deprem yaratmasının ardından Talibanlaşma tartışması patlak verdi. 2020'de Colorado eyaletinde Cumhuriyetçi Parti'den ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilen Lauren Boebert, Kasım 2022 ara seçimlerinde yeniden aday olmak için önceki Başkan Donald Trump'ın desteğini alması ve dinle devlet işlerinin ayrılığı ilkesini reddettiğini açıklamasının ardından, parti içi yarışı kazandı. "Kilise ile devlet çöplüğünün ayrılığından bıktım" diyen Boebert'in parti içi rakibini açık ara geride bırakması, ABD'deki kutuplaşma zincirine eklenen yeni bir halka oldu.
Cumhuriyetçi kadın milletvekiline 'dinci aşırılıkçı' suçlaması yöneltenler arasında kendi partisinin Trump karşıtı kanadından bir isim de var. Cumhuriyetçi Kaliforniya milletvekili Adam Kinzinger, Boebert'in ideolojisini Taliban'ınkine benzetti.
Twitter'da açıklama yapan Kinzinger, "Bununla Taliban arasında hiçbir fark yok” diyerek "Hristiyan Taliban'a karşı çıkmalıyız. Bunu bir Hristiyan olarak söylüyorum" vurgusunu yaptı.
Trump yandaşlarının 6 Ocak 2021 Kongre baskınını soruşturan ABD Temsilciler Meclisi Komisyonu'ndaki iki Cumhuriyetçiden biri olan Kinzinger, tepkiler üzerine bir tweet daha atarak 'özellikle Hıristiyan milliyetçiliğe karşı çıktığı' açıklamasını getirdi.
"Taliban yükselişe geçtiğinde, 'ılımlı Müslümanların' sesini yükseltmesi gerektiğini söylemeye devam ettik (eminim, siz de öyle yaptınız). Normal Hristiyanların Hristiyan milliyetçiliği ve Hristiyan Taliban'la hesaplaşması gerektiğine inanıyorum" eleştirisinde bulunan Cumhuriyetçi vekil "Hiçbir yerde İsa'nın hükümetin kendisi için önemli olduğuna dair bir sözünü bulamıyorum" diye ekledi.
Boebert, salı günü Colorado Eyaleti Senatosu üyesi Don Coram'a karşı yüzde 36'ya 64'lük ezici zafer kazanması öncesi şöyle konuşmuştu:
"Ülkemizde bu kadar çok haddini aşan düzenlemeye sahip olmamızın nedeni, kilisenin itaat etmesi. Hükümetin kiliseyi değil, kilisenin hükümeti yönetmesi gerekiyor."
"Kurucu atalarımızın amaçladığı şey bu değildi. Ve kilise ile devlet çöplüğünün bu ayrımından bıktım. Böyle bir şey anayasada yer almıyor, kokuşmuş bir mektupta geçiyor ve iddia ettikleri gibi bir anlam da taşımıyor."
Ancak Boebert, 'ABD'nin teokrasi olmasını savunduğu' suçlamalarının ardından teskin çabasına girdi. Sözcüsü, “Hıristiyan ilkeleri, kuruluşundan bu yana Amerika'daki yasa koyucuları bilgilendirdi ve yönlendirdi. Milletvekili bunun devam etmesi gerektiğine inanıyor” açıklamasını getirdi.
Başkan Donald Trump'ın Uluslararası Las Vegas Kilisesi'ndeki ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar kameralara yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2020
DÜNYA
Trump, maskesiz katıldığı Evanjelik kilise ayininde kutsandı: Tanrı ikinci kez kazanmanızı sağlayacağını söyledi
19 Ekim 2020, 12:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала