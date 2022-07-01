https://tr.sputniknews.com/20220701/afaddan-6-il-icin-orman-yangini-uyarisi-1058218457.html

AFAD’dan 6 il için orman yangını uyarısı

AFAD’dan 6 il için orman yangını uyarısı

AFAD, Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de şiddetli rüzgarın etkili olacağını ve orman yangını riskine karşı vatandaşların piknik, tarla... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T23:36+0300

2022-07-01T23:36+0300

2022-07-01T23:49+0300

türkiye

afad

orman yangını

orman

rüzgar

şiddetli rüzgar

manisa

izmir

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bazı illerde hafta sonu rüzgarın şiddetli olmasının beklendiğini belirterek, orman yangınına karşı uyarıda bulundu.AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

türkiye

manisa

izmir

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