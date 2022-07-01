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https://tr.sputniknews.com/20220701/afaddan-6-il-icin-orman-yangini-uyarisi-1058218457.html
AFAD’dan 6 il için orman yangını uyarısı
AFAD’dan 6 il için orman yangını uyarısı
AFAD, Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de şiddetli rüzgarın etkili olacağını ve orman yangını riskine karşı vatandaşların piknik, tarla... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
afad
orman yangını
orman
rüzgar
şiddetli rüzgar
manisa
izmir
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bazı illerde hafta sonu rüzgarın şiddetli olmasının beklendiğini belirterek, orman yangınına karşı uyarıda bulundu.AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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afad, orman yangını, orman, rüzgar, şiddetli rüzgar, manisa, izmir

AFAD’dan 6 il için orman yangını uyarısı

23:36 01.07.2022 (güncellendi: 23:49 01.07.2022)
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT - ALİ GÖZETEN-AW652948Orman yangını
Orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT - ALİ GÖZETEN-AW652948
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AFAD, Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de şiddetli rüzgarın etkili olacağını ve orman yangını riskine karşı vatandaşların piknik, tarla temizliği ve anız sebepleriyle ateş yakmamaları uyarısında bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bazı illerde hafta sonu rüzgarın şiddetli olmasının beklendiğini belirterek, orman yangınına karşı uyarıda bulundu.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerimizde hafta sonu etkili olacağı tahmin edilen şiddetli rüzgarın orman yangını riskini artıracağından, vatandaşlarımızın orman alanlarında piknik, tarla temizliği ve anız sebepleriyle kesinlikle ateş yakmaması, görülen ateş veya dumanı 112’ye bildirmesi önem arz etmektedir."
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