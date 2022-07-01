https://tr.sputniknews.com/20220701/cenk-tosun-tekrar-besiktasta-1058208012.html

Cenk Tosun tekrar Beşiktaş'ta

Cenk Tosun tekrar Beşiktaş'ta

Beşiktaş, 3. transferini Cenk Tosun ile yapmaya hazırlanıyor. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T18:16+0300

2022-07-01T18:16+0300

2022-07-01T18:19+0300

cenk tosun

spor

beşiktaş

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Milli futbolcu ile yapılan görüşmelerde anlaşmanın sağlandığı ve resmi imzaların iki gün içinde atılacağı öğrenildi. Cenk Tosun'un 5 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına da katılacağı bildirildi.Bu arada Weghorst transferi için evrak işlemlerinin hala sürdüğü ve Hollandalı golcünün de Avusturya kampına katılmasının beklendiği gelen bilgiler arasında.

https://tr.sputniknews.com/20220523/cenk-tosundan-evertona-veda-1056594110.html

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cenk tosun, beşiktaş