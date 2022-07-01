https://tr.sputniknews.com/20220701/cenk-tosun-tekrar-besiktasta-1058208012.html
Cenk Tosun tekrar Beşiktaş'ta
Cenk Tosun tekrar Beşiktaş'ta
Beşiktaş, 3. transferini Cenk Tosun ile yapmaya hazırlanıyor. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T18:16+0300
2022-07-01T18:16+0300
2022-07-01T18:19+0300
cenk tosun
spor
beşiktaş
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Milli futbolcu ile yapılan görüşmelerde anlaşmanın sağlandığı ve resmi imzaların iki gün içinde atılacağı öğrenildi. Cenk Tosun'un 5 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına da katılacağı bildirildi.Bu arada Weghorst transferi için evrak işlemlerinin hala sürdüğü ve Hollandalı golcünün de Avusturya kampına katılmasının beklendiği gelen bilgiler arasında.
https://tr.sputniknews.com/20220523/cenk-tosundan-evertona-veda-1056594110.html
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cenk tosun, beşiktaş
Cenk Tosun tekrar Beşiktaş'ta
18:16 01.07.2022 (güncellendi: 18:19 01.07.2022) Abone ol
Beşiktaş, 3. transferini Cenk Tosun ile yapmaya hazırlanıyor.
Milli futbolcu ile yapılan görüşmelerde anlaşmanın sağlandığı ve resmi imzaların iki gün içinde atılacağı öğrenildi. Cenk Tosun'un 5 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına da katılacağı bildirildi.
Bu arada Weghorst transferi için evrak işlemlerinin hala sürdüğü ve Hollandalı golcünün de Avusturya kampına katılmasının beklendiği gelen bilgiler arasında.