Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220701/ermenistanta-normallesme-adimlari-sinirin-3-ulke-vatandaslarina-acilmasi-icin-mutabakata-varildi-1058208108.html
Türkiye ve Ermenistan sınırının 3. ülke vatandaşlarına açılması için mutabakata varıldı
Türkiye ve Ermenistan sınırının 3. ülke vatandaşlarına açılması için mutabakata varıldı
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Türkiye ve Ermenistan, sınırın 3. ülke vatandaşlarına açılması konusunda mutabakata vardı" açıklaması yapıldı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T18:19+0300
2022-07-01T18:24+0300
politika
ermenistan
türkiye
dışişleri bakanlığı
normalleşme
sınır kapısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052152710_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_00ea88948e7833fcf63a1242316e53e4.jpg
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varıldığını bildirdi.
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052152710_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_966619c85c910c8e7a867c63989e20cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ermenistan, türkiye, dışişleri bakanlığı, normalleşme, sınır kapısı

Türkiye ve Ermenistan sınırının 3. ülke vatandaşlarına açılması için mutabakata varıldı

18:19 01.07.2022 (güncellendi: 18:24 01.07.2022)
© AATürkiye - Ermenistan
Türkiye - Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Türkiye ve Ermenistan, sınırın 3. ülke vatandaşlarına açılması konusunda mutabakata vardı" açıklaması yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varıldığını bildirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала