https://tr.sputniknews.com/20220701/ermenistanta-normallesme-adimlari-sinirin-3-ulke-vatandaslarina-acilmasi-icin-mutabakata-varildi-1058208108.html
Türkiye ve Ermenistan sınırının 3. ülke vatandaşlarına açılması için mutabakata varıldı
Türkiye ve Ermenistan sınırının 3. ülke vatandaşlarına açılması için mutabakata varıldı
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Türkiye ve Ermenistan, sınırın 3. ülke vatandaşlarına açılması konusunda mutabakata vardı" açıklaması yapıldı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T18:19+0300
2022-07-01T18:19+0300
2022-07-01T18:24+0300
politika
ermenistan
türkiye
dışişleri bakanlığı
normalleşme
sınır kapısı
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varıldığını bildirdi.
ermenistan
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ermenistan, türkiye, dışişleri bakanlığı, normalleşme, sınır kapısı
Türkiye ve Ermenistan sınırının 3. ülke vatandaşlarına açılması için mutabakata varıldı
18:19 01.07.2022 (güncellendi: 18:24 01.07.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Türkiye ve Ermenistan, sınırın 3. ülke vatandaşlarına açılması konusunda mutabakata vardı" açıklaması yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varıldığını bildirdi.