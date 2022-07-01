https://tr.sputniknews.com/20220701/ermenistanta-normallesme-adimlari-sinirin-3-ulke-vatandaslarina-acilmasi-icin-mutabakata-varildi-1058208108.html

Türkiye ve Ermenistan sınırının 3. ülke vatandaşlarına açılması için mutabakata varıldı

Türkiye ve Ermenistan sınırının 3. ülke vatandaşlarına açılması için mutabakata varıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan "Türkiye ve Ermenistan, sınırın 3. ülke vatandaşlarına açılması konusunda mutabakata vardı" açıklaması yapıldı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T18:19+0300

2022-07-01T18:19+0300

2022-07-01T18:24+0300

politika

ermenistan

türkiye

dışişleri bakanlığı

normalleşme

sınır kapısı

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varıldığını bildirdi.

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ermenistan, türkiye, dışişleri bakanlığı, normalleşme, sınır kapısı