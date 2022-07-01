https://tr.sputniknews.com/20220701/genc-kadin-tartistigi-eski-nisanlisini-bicakla-oldurdu-1058214644.html

Genç kadın, tartıştığı eski nişanlısını bıçakla öldürdü

Genç kadın, tartıştığı eski nişanlısını bıçakla öldürdü

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 30 yaşındaki Nurcan O., tartıştığı 42 yaşındaki eski nişanlısı Selim Aydın'ı bıçaklayarak öldürdü. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T22:29+0300

2022-07-01T22:29+0300

2022-07-01T22:29+0300

türkiye

tekirdağ

marmaraereğlisi

bıçaklı saldırı

bıçaklı kavga

nişanlı

kadın

erkek

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Olay, saat 16.00 sıralarında Tekirdağ Marmaraereğlisi Cedit Alipaşa Mahallesi Enis Sülün Caddesi üzerindeki Selim Aydın'ın evinde meydana geldi.İddiaya göre Nurcan O., anlaşmazlık yaşadığı nişanlısı Selim Aydın'dan bir süre önce ayrıldı.Aydın, bugün, kendisini terk eden Nurcan O.'yu konuşmak için evine davet etti. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Nurcan O., mutfaktan aldığı bıçakla Aydın'ı yaralayıp, evden kaçtı.Kendi evine giden Nurcan O.'nun durumu ağabeyi M.O.'ya anlatması üzerine ağabeyi hemen Selim Aydın'ın evine gitti.M.O., ağır yaralı halde bulduğu Aydın'ı kendi aracı ile Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürdü.Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Polis, Nurcan O.'yu gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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tekirdağ, marmaraereğlisi, bıçaklı saldırı, bıçaklı kavga, nişanlı, kadın, erkek