https://tr.sputniknews.com/20220701/genc-kadin-tartistigi-eski-nisanlisini-bicakla-oldurdu-1058214644.html
Genç kadın, tartıştığı eski nişanlısını bıçakla öldürdü
Genç kadın, tartıştığı eski nişanlısını bıçakla öldürdü
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 30 yaşındaki Nurcan O., tartıştığı 42 yaşındaki eski nişanlısı Selim Aydın'ı bıçaklayarak öldürdü. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T22:29+0300
2022-07-01T22:29+0300
2022-07-01T22:29+0300
türkiye
tekirdağ
marmaraereğlisi
bıçaklı saldırı
bıçaklı kavga
nişanlı
kadın
erkek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053251050_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_7cf7bd49683833c37b54ee2a695f2b22.jpg
Olay, saat 16.00 sıralarında Tekirdağ Marmaraereğlisi Cedit Alipaşa Mahallesi Enis Sülün Caddesi üzerindeki Selim Aydın'ın evinde meydana geldi.İddiaya göre Nurcan O., anlaşmazlık yaşadığı nişanlısı Selim Aydın'dan bir süre önce ayrıldı.Aydın, bugün, kendisini terk eden Nurcan O.'yu konuşmak için evine davet etti. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Nurcan O., mutfaktan aldığı bıçakla Aydın'ı yaralayıp, evden kaçtı.Kendi evine giden Nurcan O.'nun durumu ağabeyi M.O.'ya anlatması üzerine ağabeyi hemen Selim Aydın'ın evine gitti.M.O., ağır yaralı halde bulduğu Aydın'ı kendi aracı ile Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürdü.Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Polis, Nurcan O.'yu gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220623/eski-nisanliya-kimyasal-saldiri-ifadesi-ortaya-cikti-1057803470.html
türkiye
tekirdağ
marmaraereğlisi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053251050_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_b9e5037858eea76d06149707487e1abc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tekirdağ, marmaraereğlisi, bıçaklı saldırı, bıçaklı kavga, nişanlı, kadın, erkek
Genç kadın, tartıştığı eski nişanlısını bıçakla öldürdü
Abone ol
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 30 yaşındaki Nurcan O., tartıştığı 42 yaşındaki eski nişanlısı Selim Aydın'ı bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 16.00 sıralarında Tekirdağ Marmaraereğlisi Cedit Alipaşa Mahallesi Enis Sülün Caddesi üzerindeki Selim Aydın'ın evinde meydana geldi.
İddiaya göre Nurcan O., anlaşmazlık yaşadığı nişanlısı Selim Aydın'dan bir süre önce ayrıldı.
Aydın, bugün, kendisini terk eden Nurcan O.'yu konuşmak için evine davet etti. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Nurcan O., mutfaktan aldığı bıçakla Aydın'ı yaralayıp, evden kaçtı.
Kendi evine giden Nurcan O.'nun durumu ağabeyi M.O.'ya anlatması üzerine ağabeyi hemen Selim Aydın'ın evine gitti.
M.O., ağır yaralı halde bulduğu Aydın'ı kendi aracı ile Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, Nurcan O.'yu gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.