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Genç kadın, tartıştığı eski nişanlısını bıçakla öldürdü
Genç kadın, tartıştığı eski nişanlısını bıçakla öldürdü
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 30 yaşındaki Nurcan O., tartıştığı 42 yaşındaki eski nişanlısı Selim Aydın'ı bıçaklayarak öldürdü. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T22:29+0300
2022-07-01T22:29+0300
türkiye
tekirdağ
marmaraereğlisi
bıçaklı saldırı
bıçaklı kavga
nişanlı
kadın
erkek
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Olay, saat 16.00 sıralarında Tekirdağ Marmaraereğlisi Cedit Alipaşa Mahallesi Enis Sülün Caddesi üzerindeki Selim Aydın'ın evinde meydana geldi.İddiaya göre Nurcan O., anlaşmazlık yaşadığı nişanlısı Selim Aydın'dan bir süre önce ayrıldı.Aydın, bugün, kendisini terk eden Nurcan O.'yu konuşmak için evine davet etti. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Nurcan O., mutfaktan aldığı bıçakla Aydın'ı yaralayıp, evden kaçtı.Kendi evine giden Nurcan O.'nun durumu ağabeyi M.O.'ya anlatması üzerine ağabeyi hemen Selim Aydın'ın evine gitti.M.O., ağır yaralı halde bulduğu Aydın'ı kendi aracı ile Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürdü.Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Polis, Nurcan O.'yu gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220623/eski-nisanliya-kimyasal-saldiri-ifadesi-ortaya-cikti-1057803470.html
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tekirdağ, marmaraereğlisi, bıçaklı saldırı, bıçaklı kavga, nişanlı, kadın, erkek

Genç kadın, tartıştığı eski nişanlısını bıçakla öldürdü

22:29 01.07.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org olay yeri girilmez
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 30 yaşındaki Nurcan O., tartıştığı 42 yaşındaki eski nişanlısı Selim Aydın'ı bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 16.00 sıralarında Tekirdağ Marmaraereğlisi Cedit Alipaşa Mahallesi Enis Sülün Caddesi üzerindeki Selim Aydın'ın evinde meydana geldi.

İddiaya göre Nurcan O., anlaşmazlık yaşadığı nişanlısı Selim Aydın'dan bir süre önce ayrıldı.

Aydın, bugün, kendisini terk eden Nurcan O.'yu konuşmak için evine davet etti. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Nurcan O., mutfaktan aldığı bıçakla Aydın'ı yaralayıp, evden kaçtı.
Kendi evine giden Nurcan O.'nun durumu ağabeyi M.O.'ya anlatması üzerine ağabeyi hemen Selim Aydın'ın evine gitti.
M.O., ağır yaralı halde bulduğu Aydın'ı kendi aracı ile Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, Nurcan O.'yu gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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