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İran, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik olası operasyonuna nasıl bakıyor?
İran, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik olası operasyonuna nasıl bakıyor?
Türkiye’nin olası Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyonu gündemdeyken İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ankara’da bu konuda sıcak mesajlar... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T13:18+0300
2022-07-01T13:20+0300
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 27 Haziran’da uzun süredir beklenen Ankara ziyaretini gerçekleştirdi. Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından basın toplantısında konuşan Abdullahiyan, Türkiye’nin olası Suriye operasyonu hakkında destek niteliğinde açıklamalarda bulundu.Abdullahiyan "Biz Türkiye'nin bu konudaki güvenlik endişelerini çok iyi bir şekilde anlıyoruz. Aynı zamanda özel bir operasyonu gündeme getirmesini de anlıyoruz. Bu konuda değerli meslektaşım Çavuşoğlu ile de detaylı incelemelerde bulunduk, konuşmalar yaptık. Şuna inanıyoruz ki Türk tarafının, Türk arkadaşlarımızın güvenlik endişeleri bir an önce ve kalıcı şekilde giderilmelidir" diye konuştu.İran, Türkiye’nin daha önce Suriye’nin kuzeyine düzenlediği operasyonlarda eleştirel açıklamalarda bulunmuştu.Peki, Suriye sahasının önemli bir aktörü olan İran’ın bu açıklaması ne anlama geliyor? İran’ı yakından takip eden gazeteci Ramazan Bursa, Sputnik’e değerlendirdi.‘Türkiye’nin PKK/YPG’ye yönelik operasyonuna İran karşı değil’Bursa, “İran, Suriye topraklarında ve diğer bölge ülkelerinde, hem PKK ve onun kolları hem IŞİD ve türevlerine karşı olmuş bir ülke” diyerek şunları söyledi:‘İran, Şam ile koordinasyon istiyor’İran’ın Türkiye’nin geçmişteki operasyonlarına yaptığı eleştirel açıklamaları da değerlendiren Bursa şunları ifade etti:
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İran, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik olası operasyonuna nasıl bakıyor?

13:18 01.07.2022 (güncellendi: 13:20 01.07.2022)
© AP Photo / Emrah GurelTSK'ya ait tanklar Şanlıurfa Suriye sınırında
TSK'ya ait tanklar Şanlıurfa Suriye sınırında - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
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Özel
Türkiye’nin olası Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyonu gündemdeyken İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ankara’da bu konuda sıcak mesajlar verdi. Gazeteci Ramazan Bursa, İran’ın Türkiye’nin operasyonlarına karşı çıkmadığını ancak Şam ile koordinasyon halinde yürütmesi gerektiğine dair eleştiriler ilettiğini belirtiyor.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 27 Haziran’da uzun süredir beklenen Ankara ziyaretini gerçekleştirdi. Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından basın toplantısında konuşan Abdullahiyan, Türkiye’nin olası Suriye operasyonu hakkında destek niteliğinde açıklamalarda bulundu.
Abdullahiyan "Biz Türkiye'nin bu konudaki güvenlik endişelerini çok iyi bir şekilde anlıyoruz. Aynı zamanda özel bir operasyonu gündeme getirmesini de anlıyoruz. Bu konuda değerli meslektaşım Çavuşoğlu ile de detaylı incelemelerde bulunduk, konuşmalar yaptık. Şuna inanıyoruz ki Türk tarafının, Türk arkadaşlarımızın güvenlik endişeleri bir an önce ve kalıcı şekilde giderilmelidir" diye konuştu.
İran, Türkiye’nin daha önce Suriye’nin kuzeyine düzenlediği operasyonlarda eleştirel açıklamalarda bulunmuştu.
Peki, Suriye sahasının önemli bir aktörü olan İran’ın bu açıklaması ne anlama geliyor? İran’ı yakından takip eden gazeteci Ramazan Bursa, Sputnik’e değerlendirdi.

‘Türkiye’nin PKK/YPG’ye yönelik operasyonuna İran karşı değil’

Bursa, “İran, Suriye topraklarında ve diğer bölge ülkelerinde, hem PKK ve onun kolları hem IŞİD ve türevlerine karşı olmuş bir ülke” diyerek şunları söyledi:
“İran, bu örgütlere yönelik operasyonları da hem Irak’ta hem de Suriye’de destekledi. Türkiye’nin operasyonları tabii İran’ın bu bölgede PKK/YPG ve IŞİD’e yönelik operasyonlara verdiği destekten biraz daha farklı. Nitekim İran’ın Irak’taki merkezi ordu ve Haşdi Şabi güçlerinin, Suriye’de de Suriye ordusu ile birlikte hareket eden milis yapıların gerçekleştirdiği operasyonlara destek verdi. İşin özüne baktığımızda Türkiye’nin PKK, YPG ve IŞİD’e yönelik operasyonları İran devleti tarafından memnuniyetle karşılanır. Nitekim bu PKK sorunu sadece Türkiye’nin sorunu değil aynı zamanda İran’ın da sorunudur. Sık sık İran-Irak sınırında saldırılar söz konusu oluyor. İran burada kayıplar da veriyor. Dolayısıyla bu açından baktığımızda Türkiye’nin PKK/YPG’ye yönelik operasyonu İran devletinin karşı olmadığı bir operasyondur.”

‘İran, Şam ile koordinasyon istiyor’

İran’ın Türkiye’nin geçmişteki operasyonlarına yaptığı eleştirel açıklamaları da değerlendiren Bursa şunları ifade etti:
“Türkiye, Suriye’de birçok kez operasyon yaptı. Fakat İran da her zaman bu operasyonlara itiraz niteliğinde açıklama yaptı. YPG veya IŞİD’e yapılan operasyonlara karşı olmasından dolayı bu itirazı dile getirmedi, Türkiye’nin ‘Şam ile koordinasyon halinde bu operasyonları yapması gerekir’ fikrinden itiraz etti. Şam’a verdiği askeri ve siyasal destek ve Şam’ın meşruiyeti üzerinden hassasiyetle bu açıklamaları yaptı. Dolayısıyla Abdullahiyan’ın Ankara’daki açıklamalarını fevkalade önemli buluyorum. Daha önceki Türkiye operasyonlarından önce İran’dan buna benzer bir açıklama gelmemişti. Ancak önümüzdeki günlerde Türkiye bir operasyon başlatırsa İran yine Şam’ın meşruiyeti ve koordinasyon vurgusu üzerinden bir açıklama yapabilir.”
© İHABakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
© İHA
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