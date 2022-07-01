https://tr.sputniknews.com/20220701/iran-turkiyenin-suriyenin-kuzeyine-yonelik-olasi-operasyonuna-nasil-bakiyor-1058192534.html

İran, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik olası operasyonuna nasıl bakıyor?

İran, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik olası operasyonuna nasıl bakıyor?

Türkiye’nin olası Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyonu gündemdeyken İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ankara’da bu konuda sıcak mesajlar... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T13:18+0300

2022-07-01T13:18+0300

2022-07-01T13:20+0300

görüş

türkiye

iran

tahran

ankara

mevlüt çavuşoğlu

ramazan bursa

hüseyin emir abdullahiyan

turan salcı

suriye

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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 27 Haziran’da uzun süredir beklenen Ankara ziyaretini gerçekleştirdi. Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından basın toplantısında konuşan Abdullahiyan, Türkiye’nin olası Suriye operasyonu hakkında destek niteliğinde açıklamalarda bulundu.Abdullahiyan "Biz Türkiye'nin bu konudaki güvenlik endişelerini çok iyi bir şekilde anlıyoruz. Aynı zamanda özel bir operasyonu gündeme getirmesini de anlıyoruz. Bu konuda değerli meslektaşım Çavuşoğlu ile de detaylı incelemelerde bulunduk, konuşmalar yaptık. Şuna inanıyoruz ki Türk tarafının, Türk arkadaşlarımızın güvenlik endişeleri bir an önce ve kalıcı şekilde giderilmelidir" diye konuştu.İran, Türkiye’nin daha önce Suriye’nin kuzeyine düzenlediği operasyonlarda eleştirel açıklamalarda bulunmuştu.Peki, Suriye sahasının önemli bir aktörü olan İran’ın bu açıklaması ne anlama geliyor? İran’ı yakından takip eden gazeteci Ramazan Bursa, Sputnik’e değerlendirdi.‘Türkiye’nin PKK/YPG’ye yönelik operasyonuna İran karşı değil’Bursa, “İran, Suriye topraklarında ve diğer bölge ülkelerinde, hem PKK ve onun kolları hem IŞİD ve türevlerine karşı olmuş bir ülke” diyerek şunları söyledi:‘İran, Şam ile koordinasyon istiyor’İran’ın Türkiye’nin geçmişteki operasyonlarına yaptığı eleştirel açıklamaları da değerlendiren Bursa şunları ifade etti:

iran

tahran

ankara

suriye

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2022

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türkiye, iran, tahran, ankara, mevlüt çavuşoğlu, ramazan bursa, hüseyin emir abdullahiyan, turan salcı, suriye, pyd/ypg, pkk