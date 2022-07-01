https://tr.sputniknews.com/20220701/ito-baskani-avdagic-vergi-baremlerinin-asgari-ucretle-ayni-oranda-artirilmasini-bekliyoruz-1058212780.html

İTO Başkanı Avdagiç: Vergi baremlerinin asgari ücretle aynı oranda artırılmasını bekliyoruz

İTO Başkanı Avdagiç: Vergi baremlerinin asgari ücretle aynı oranda artırılmasını bekliyoruz

İTO Başkanı Avdagiç, "Açıklanan asgari ücret dikkate alınarak vergi baremlerinin aynı oranda artırılmasını bekliyoruz" dedi. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T21:04+0300

2022-07-01T21:04+0300

2022-07-01T21:04+0300

ekonomi

şekib avdagiç

istanbul ticaret odası (ito)

asgari ücret

vergi

artış

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç yeni asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulundu.Avdagiç, yeni asgari ücretin yüzde 30 ara zamla net 5 bin 500 lira olmasına ilişkin, "Yeni asgari ücret hayırlı olsun. İTO, ücret iyileştirmesini işveren tarafında dile getiren ilk kurumlardan biri oldu. Çalışanlarımızın enflasyon kayıplarının telafi edilmesi iş dünyası olarak çok önemli bir sorumluluğumuz" ifadelerini kullandı. Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açıklanan asgari ücret dikkate alınarak vergi baremlerinin aynı oranda artırılmasını, artan SGK priminin kamu ve özel sektör arasında paylaştırılmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220701/musiad-yeni-asgari-ucreti-memnuniyetle-karsiliyoruz-1058211662.html

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şekib avdagiç, istanbul ticaret odası (ito), asgari ücret, vergi, artış