Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220701/ito-baskani-avdagic-vergi-baremlerinin-asgari-ucretle-ayni-oranda-artirilmasini-bekliyoruz-1058212780.html
İTO Başkanı Avdagiç: Vergi baremlerinin asgari ücretle aynı oranda artırılmasını bekliyoruz
İTO Başkanı Avdagiç: Vergi baremlerinin asgari ücretle aynı oranda artırılmasını bekliyoruz
İTO Başkanı Avdagiç, "Açıklanan asgari ücret dikkate alınarak vergi baremlerinin aynı oranda artırılmasını bekliyoruz" dedi. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T21:04+0300
2022-07-01T21:04+0300
ekonomi
şekib avdagiç
istanbul ticaret odası (ito)
asgari ücret
vergi
artış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047999067_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_86a813f2a5fbd01a8632b0e92c1edfb3.jpg
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç yeni asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulundu.Avdagiç, yeni asgari ücretin yüzde 30 ara zamla net 5 bin 500 lira olmasına ilişkin, "Yeni asgari ücret hayırlı olsun. İTO, ücret iyileştirmesini işveren tarafında dile getiren ilk kurumlardan biri oldu. Çalışanlarımızın enflasyon kayıplarının telafi edilmesi iş dünyası olarak çok önemli bir sorumluluğumuz" ifadelerini kullandı. Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açıklanan asgari ücret dikkate alınarak vergi baremlerinin aynı oranda artırılmasını, artan SGK priminin kamu ve özel sektör arasında paylaştırılmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220701/musiad-yeni-asgari-ucreti-memnuniyetle-karsiliyoruz-1058211662.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047999067_108:0:755:485_1920x0_80_0_0_7d4b659cd29c7b2bea7c10bc2eaaca26.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şekib avdagiç, istanbul ticaret odası (ito), asgari ücret, vergi, artış

İTO Başkanı Avdagiç: Vergi baremlerinin asgari ücretle aynı oranda artırılmasını bekliyoruz

21:04 01.07.2022
© AAİTO Başkanı Şekib Avdagiç
İTO Başkanı Şekib Avdagiç - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AA
Abone olTelegram
İTO Başkanı Avdagiç, "Açıklanan asgari ücret dikkate alınarak vergi baremlerinin aynı oranda artırılmasını bekliyoruz" dedi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç yeni asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulundu.
Avdagiç, yeni asgari ücretin yüzde 30 ara zamla net 5 bin 500 lira olmasına ilişkin, "Yeni asgari ücret hayırlı olsun. İTO, ücret iyileştirmesini işveren tarafında dile getiren ilk kurumlardan biri oldu. Çalışanlarımızın enflasyon kayıplarının telafi edilmesi iş dünyası olarak çok önemli bir sorumluluğumuz" ifadelerini kullandı.
Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açıklanan asgari ücret dikkate alınarak vergi baremlerinin aynı oranda artırılmasını, artan SGK priminin kamu ve özel sektör arasında paylaştırılmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
EKONOMİ
MÜSİAD: Yeni asgari ücreti memnuniyetle karşılıyoruz
20:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала