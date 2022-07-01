https://tr.sputniknews.com/20220701/lavrov-nato-varsova-paktinin-dagilmasinin-ardindan-anlamini-yitirdi-1058206606.html

Lavrov: NATO, Varşova Paktı'nın dağılmasının ardından anlamını yitirdi

Lavrov: NATO, Varşova Paktı'nın dağılmasının ardından anlamını yitirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO'nun tamamen savunma ittifakı olduğu yönündeki iddiaları ‘aptalca’ ve ‘utanç verici’ olarak nitelendirerek, askeri bloğun... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T17:54+0300

2022-07-01T17:54+0300

2022-07-01T18:05+0300

sergey lavrov

varşova paktı

nato

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus’un başkenti Minsk'te Belarus Devlet Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi.Lavrov, NATO’nun sürekli olarak ittifakın varoluş anlamını koruyacak bir dış düşman arayışında olduğunu belirterek, “NATO'nun varlığının anlamı aslında Varşova Paktı'nın ortadan kalktığı, Sovyetler Birliği'nin ortadan kalktığı dönemde kayboldu. Bunu, Batı'daki birçok politikacı ve analist bile kabul ediyor” dedi.Lavrov, 1990'ların başında, Atlantik'ten Pasifik Okyanusu'na kadar birleşik bir güvenlik ve ekonomik işbirliği alanı inşa etmeye başlama şansı olduğunu kaydetti.NATO'nun tamamen savunma ittifakı olduğu yönündeki iddiaları ‘aptalca’ ve ‘utanç verici’ olarak nitelendiren Lavrov, askeri bloğun Hint-Pasifik bölgesinde nüfuzunu artırma çabalarına dikkat çekerek, NATO'nun Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana beş kat genişlediğini anımsattı.

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sergey lavrov, varşova paktı, nato