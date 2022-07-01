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https://tr.sputniknews.com/20220701/lavrov-nato-varsova-paktinin-dagilmasinin-ardindan-anlamini-yitirdi-1058206606.html
Lavrov: NATO, Varşova Paktı'nın dağılmasının ardından anlamını yitirdi
Lavrov: NATO, Varşova Paktı'nın dağılmasının ardından anlamını yitirdi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO'nun tamamen savunma ittifakı olduğu yönündeki iddiaları ‘aptalca’ ve ‘utanç verici’ olarak nitelendirerek, askeri bloğun... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T17:54+0300
2022-07-01T18:05+0300
sergey lavrov
varşova paktı
nato
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus’un başkenti Minsk'te Belarus Devlet Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi.Lavrov, NATO’nun sürekli olarak ittifakın varoluş anlamını koruyacak bir dış düşman arayışında olduğunu belirterek, “NATO'nun varlığının anlamı aslında Varşova Paktı'nın ortadan kalktığı, Sovyetler Birliği'nin ortadan kalktığı dönemde kayboldu. Bunu, Batı'daki birçok politikacı ve analist bile kabul ediyor” dedi.Lavrov, 1990'ların başında, Atlantik'ten Pasifik Okyanusu'na kadar birleşik bir güvenlik ve ekonomik işbirliği alanı inşa etmeye başlama şansı olduğunu kaydetti.NATO'nun tamamen savunma ittifakı olduğu yönündeki iddiaları ‘aptalca’ ve ‘utanç verici’ olarak nitelendiren Lavrov, askeri bloğun Hint-Pasifik bölgesinde nüfuzunu artırma çabalarına dikkat çekerek, NATO'nun Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana beş kat genişlediğini anımsattı.
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sergey lavrov, varşova paktı, nato

Lavrov: NATO, Varşova Paktı'nın dağılmasının ardından anlamını yitirdi

17:54 01.07.2022 (güncellendi: 18:05 01.07.2022)
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO'nun tamamen savunma ittifakı olduğu yönündeki iddiaları ‘aptalca’ ve ‘utanç verici’ olarak nitelendirerek, askeri bloğun genişlemeye devam ettiğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus’un başkenti Minsk'te Belarus Devlet Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi.
Lavrov, NATO’nun sürekli olarak ittifakın varoluş anlamını koruyacak bir dış düşman arayışında olduğunu belirterek, “NATO'nun varlığının anlamı aslında Varşova Paktı'nın ortadan kalktığı, Sovyetler Birliği'nin ortadan kalktığı dönemde kayboldu. Bunu, Batı'daki birçok politikacı ve analist bile kabul ediyor” dedi.
Lavrov, 1990'ların başında, Atlantik'ten Pasifik Okyanusu'na kadar birleşik bir güvenlik ve ekonomik işbirliği alanı inşa etmeye başlama şansı olduğunu kaydetti.
NATO'nun tamamen savunma ittifakı olduğu yönündeki iddiaları ‘aptalca’ ve ‘utanç verici’ olarak nitelendiren Lavrov, askeri bloğun Hint-Pasifik bölgesinde nüfuzunu artırma çabalarına dikkat çekerek, NATO'nun Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana beş kat genişlediğini anımsattı.
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