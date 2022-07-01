https://tr.sputniknews.com/20220701/meteorolojiden-kuvvetli-ruzgar-ve-firtina-uyarisi-1058211532.html

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T20:27+0300

2022-07-01T20:27+0300

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türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

fırtına

rüzgar

uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, fırtına, rüzgar, uyarı