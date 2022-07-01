https://tr.sputniknews.com/20220701/meteorolojiden-kuvvetli-ruzgar-ve-firtina-uyarisi-1058211532.html
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T20:27+0300
2022-07-01T20:27+0300
2022-07-01T20:27+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
fırtına
rüzgar
uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220701/kastamonuda-sele-kapilan-genci-arama-calismalari-devam-ediyor-1058206906.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, fırtına, rüzgar, uyarı
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.