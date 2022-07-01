https://tr.sputniknews.com/20220701/msb-sel-felaketinin-uydu-goruntulerini-paylasti-1058217261.html

MSB, sel felaketinin uydu görüntülerini paylaştı

MSB, sel felaketinin uydu görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Kastamonu'daki sel felaketi sonrası Göktürk-1 Uydusu tarafından çekilen görüntüleri paylaştı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T23:18+0300

2022-07-01T23:18+0300

2022-07-01T23:18+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

sel

uydu

uydu görüntüsü

göktürk-1

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kastamonu’daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüleri yayınladı.Kastamonu’daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntülerin, Harita Genel Müdürlüğü tarafından kullanıma hazır hale getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı belirtildi.MSB'den yapılan açıklamada “Kastamonu’daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetlerimiz tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüler, Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanıma hazır hâle getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı” ifadeleri kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220701/bakan-kirisci-duzcede-sel-bolgesini-inceledi-suyun-cekilmesiyle-hasar-tespiti-yapilacak-1058212456.html

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milli savunma bakanlığı (msb), sel, uydu, uydu görüntüsü, göktürk-1