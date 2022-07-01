https://tr.sputniknews.com/20220701/msb-sel-felaketinin-uydu-goruntulerini-paylasti-1058217261.html
MSB, sel felaketinin uydu görüntülerini paylaştı
MSB, sel felaketinin uydu görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Kastamonu'daki sel felaketi sonrası Göktürk-1 Uydusu tarafından çekilen görüntüleri paylaştı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T23:18+0300
2022-07-01T23:18+0300
2022-07-01T23:18+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
sel
uydu
uydu görüntüsü
göktürk-1
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kastamonu’daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüleri yayınladı.Kastamonu’daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntülerin, Harita Genel Müdürlüğü tarafından kullanıma hazır hale getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı belirtildi.MSB'den yapılan açıklamada “Kastamonu’daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetlerimiz tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüler, Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanıma hazır hâle getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı” ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220701/bakan-kirisci-duzcede-sel-bolgesini-inceledi-suyun-cekilmesiyle-hasar-tespiti-yapilacak-1058212456.html
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milli savunma bakanlığı (msb), sel, uydu, uydu görüntüsü, göktürk-1
MSB, sel felaketinin uydu görüntülerini paylaştı
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Milli Savunma Bakanlığı, Kastamonu'daki sel felaketi sonrası Göktürk-1 Uydusu tarafından çekilen görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kastamonu’daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüleri yayınladı.
Kastamonu’daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntülerin, Harita Genel Müdürlüğü tarafından kullanıma hazır hale getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı belirtildi.
MSB'den yapılan açıklamada “Kastamonu’daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetlerimiz tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüler, Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanıma hazır hâle getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı” ifadeleri kullanıldı.