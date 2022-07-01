Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220701/organize-suc-orgutlerine-yonelik-tumor-operasyonu-baslatildi-1058183071.html
24 ilde organize suç örgütlerine yönelik 'Tümör' operasyonu başlatıldı
24 ilde organize suç örgütlerine yönelik 'Tümör' operasyonu başlatıldı
Haklarında gözaltı kararı verilen 284 şüphelinin yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 24 ilde başlatılan... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T08:44+0300
2022-07-01T08:46+0300
türkiye
operasyon
organize suç
organize suç örgütü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056758432_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_60a5bd03be182ffe1b929dcd71b86b39.jpg
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 284 şüphelinin yakalanması amacıyla 24 ilde Tümör operasyonunun başlatıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında geçen yıl 8 ilde "Sahil Rüzgarı", 9 ilde "Sahil Rüzgarı-2", 30 ilde "Tırpan" ve nisan ayında ise 16 ilde eş zamanlı "Müsilaj" operasyonlarının yapıldığı hatırlatıldı.Vatandaşlar üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik çalışmaların KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda devam ettiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit" suçlarını işledikleri tespit edilen 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin ettiği belirlenen 26 suç grubu üyesinin kimliklerinin tespit edildiği kaydedildi.Çalışmaların tamamlanmasının ardından 24 ilde cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 284 şüphelinin yakalanması amacıyla "Tümör" adı verilen operasyonun sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Kamu güvenliği ve barışını korumak en büyük önceliklerimizden olup suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.Vatandaşı korkutarak haksız menfaat sağladılarKOM birimlerinin söz konusu suç örgütlerine yönelik yaptıkları teknik ve fiziki takip ile elde ettikleri deliller sonucunda şüphelilerin kumarhanelerde borçlandırdıkları kişilere zorla senet imzalattıkları ve tehdit yoluyla tahsilat yaptıkları, eğlence mekanlarını para vermeden alarak haksız kazanç elde ettikleri, ticari işletmeleri baskı altına alarak yağmaladıkları ve uyuşturucu madde sattıkları belirlendi.Suç örgütlerinin ayrıca vatandaşlar arasında meydana gelen ticari anlaşmazlıkları örgütün korkutucu gücünü kullanarak çözüp maddi menfaat elde ettikleri, bazı kişilerin mallarını yağmaladıkları ve taşınmazlarını zorla ellerinden aldıkları, araç kiralama kapsamında meydana gelen anlaşmazlıkları çözerek para aldıkları, çek senet tahsilatı yaptıkları ve çok sayıda asayiş suçuna karıştıkları tespit edildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056758432_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6101af19d832ea78a30502d500e51d25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
operasyon, organize suç, organize suç örgütü

24 ilde organize suç örgütlerine yönelik 'Tümör' operasyonu başlatıldı

08:44 01.07.2022 (güncellendi: 08:46 01.07.2022)
© AApolis - gözaltı
polis - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Haklarında gözaltı kararı verilen 284 şüphelinin yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 24 ilde başlatılan operasyonların, 9 organize suç örgütü ile bunlara silah temin eden 26 suç grubuna yönelik düzenlendiği kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 284 şüphelinin yakalanması amacıyla 24 ilde Tümör operasyonunun başlatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında geçen yıl 8 ilde "Sahil Rüzgarı", 9 ilde "Sahil Rüzgarı-2", 30 ilde "Tırpan" ve nisan ayında ise 16 ilde eş zamanlı "Müsilaj" operasyonlarının yapıldığı hatırlatıldı.
Vatandaşlar üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik çalışmaların KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda devam ettiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit" suçlarını işledikleri tespit edilen 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin ettiği belirlenen 26 suç grubu üyesinin kimliklerinin tespit edildiği kaydedildi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından 24 ilde cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 284 şüphelinin yakalanması amacıyla "Tümör" adı verilen operasyonun sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Kamu güvenliği ve barışını korumak en büyük önceliklerimizden olup suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Vatandaşı korkutarak haksız menfaat sağladılar

KOM birimlerinin söz konusu suç örgütlerine yönelik yaptıkları teknik ve fiziki takip ile elde ettikleri deliller sonucunda şüphelilerin kumarhanelerde borçlandırdıkları kişilere zorla senet imzalattıkları ve tehdit yoluyla tahsilat yaptıkları, eğlence mekanlarını para vermeden alarak haksız kazanç elde ettikleri, ticari işletmeleri baskı altına alarak yağmaladıkları ve uyuşturucu madde sattıkları belirlendi.
Suç örgütlerinin ayrıca vatandaşlar arasında meydana gelen ticari anlaşmazlıkları örgütün korkutucu gücünü kullanarak çözüp maddi menfaat elde ettikleri, bazı kişilerin mallarını yağmaladıkları ve taşınmazlarını zorla ellerinden aldıkları, araç kiralama kapsamında meydana gelen anlaşmazlıkları çözerek para aldıkları, çek senet tahsilatı yaptıkları ve çok sayıda asayiş suçuna karıştıkları tespit edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала