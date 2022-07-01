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'Palalı Sabri'nin 200 yıla kadar hapsi istendi
'Palalı Sabri'nin 200 yıla kadar hapsi istendi
Gezi Parkı olaylarında göstericilere palayla saldıran Sabri Çelebi'nin, kurduğu suç örgütüyle yabancı uyruklu kadınları gece kulüplerinde çalıştırdığı ve... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T11:26+0300
2022-07-01T11:28+0300
türkiye
türkiye
gezi parkı
pala
saldırgan
dolandırıcılık
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Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere palayla saldıran ve kamuoyunda 'Palalı Sabri' olarak bilinen Sabri Çelebi'nin kurduğu suç örgütüyle yabancı uyruklu kadınları gece kulüplerinde çalıştırdığı ve fuhuşa zorladığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, yabancı uyruklu 8 kadın mağdur olarak, aralarında firari şüpheli Sabri Çelebi’nin de bulunduğu 5’i tutuklu 3’ü tutuksuz 2’si firari 10 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı.Pasaportlarına el koyup zorla tutmuşlarHazırlanan iddianamede, ‘Palalı Sabri’ lakaplı Sabri Çelebi liderliğindeki suç örgütünün, Beşiktaş ve Beyoğlu ilçelerindeki gece kulüplerinde yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırdıkları, kadınların pasaportlarına el koyarak bir yerleşkede zorla tuttukları, buradan özel araçlarla gece kulüplerine götürdükleri ve para karşılığında cinsel ilişkiye zorladıklarına dair bilgiler elde edildiği kaydedildi.Şüpheli Sabri Çelebi’nin çeşitli suçlardan hakkında 15 ayrı yakalama emrinin bulunduğunun belirtildiği iddianamede, şüphelinin Beyoğlu’nda bulunan bir kuaförün sahibi olduğu, bu kuaförün bulunduğu binanın üst katı ile bu yer altındaki bir iş yerinin bulunduğu binanın üst katındaki yerleşkelerin apart olarak dizayn ettirildiği, gece kulüplerinde zorla çalıştırılan kadınların ise burada kilit altında zorla tutuldukları ve gece vakitlerinde VİP diye adlandırılan araçlarla gece kulüplerine sevk edildikleri aktarıldı.Türk vatandaşları kulübe alınmamışHazırlanan iddianamede, bahse konu gece kulüplerinin özel dizayn edildiği, kamera sistemlerinin kapalı devre sistem olarak görevlilerince izleme altında tutulduğu, işletmelere gelen müşterilerin tamamına yakınının yabancı uyruklu turistler olduğu ve Türk vatandaşlarının bu gece kulüplerine alınmadığı da belirtildi.Mağdurların üzerinden vurgunMağdurlardan H.E.’nin ifadesine yer verilen iddianamede, müştekinin 23 Kasım 2021’de Fas’tan Türkiye’ye turizm amaçlı geldiğini, geldikten birkaç gün sonra arkadaşlarıyla birlikte müşteri olarak bir gece kulübüne gittiğini, buranın patronu olarak şüpheli Mehmet Çelebi ile tanıştığını, kendisine bar kısmında çalışmayı teklif ettiğini ve kabul ettiğini, daha sonra ise şüphelinin kendisine konsomatris olarak çalışacağını söylediğini belirttiği kaydedildi.Müştekinin ifadesinde bu teklifi başta kabul etmediğini, zorla pasaportunu aldığından dolayı kabul etmek zorunda kaldığını, kendisi gibi yakalanan mağdurları zorla zorla mekana gelen müşterilerin masalarına göndererek kendilerinin üzerinden büyük paralar kazandığını ve bazen müşterilerle para karşılığında fuhuş yapmaya zorladığını söylediği aktarıldı.200 yıla kadar hapis istemiHazırlanan iddianamede Sabri Çelebi'nin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘insan ticareti yapma’ ve ‘bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme’ suçlarından toplamda 104 yıldan 200 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.İddianamede, 6 şüpheli hakkında ise ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘insan ticareti yapma’ ve ‘bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme’ suçlarından toplamda 102 yıldan 196 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210919/palali-sabrinin-fuhus-cetesine-yapilan-operasyondan-afrika-guzellik-kralicesi-de-cikti-1049036168.html
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türkiye, gezi parkı, pala, saldırgan, dolandırıcılık

'Palalı Sabri'nin 200 yıla kadar hapsi istendi

11:26 01.07.2022 (güncellendi: 11:28 01.07.2022)
© DHAPalalı saldırgan Sabri Çeleb
Palalı saldırgan Sabri Çeleb - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© DHA
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Gezi Parkı olaylarında göstericilere palayla saldıran Sabri Çelebi'nin, kurduğu suç örgütüyle yabancı uyruklu kadınları gece kulüplerinde çalıştırdığı ve fuhuşa zorladığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Çelebi'nin 200 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere palayla saldıran ve kamuoyunda 'Palalı Sabri' olarak bilinen Sabri Çelebi'nin kurduğu suç örgütüyle yabancı uyruklu kadınları gece kulüplerinde çalıştırdığı ve fuhuşa zorladığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, yabancı uyruklu 8 kadın mağdur olarak, aralarında firari şüpheli Sabri Çelebi’nin de bulunduğu 5’i tutuklu 3’ü tutuksuz 2’si firari 10 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Pasaportlarına el koyup zorla tutmuşlar

Hazırlanan iddianamede, ‘Palalı Sabri’ lakaplı Sabri Çelebi liderliğindeki suç örgütünün, Beşiktaş ve Beyoğlu ilçelerindeki gece kulüplerinde yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırdıkları, kadınların pasaportlarına el koyarak bir yerleşkede zorla tuttukları, buradan özel araçlarla gece kulüplerine götürdükleri ve para karşılığında cinsel ilişkiye zorladıklarına dair bilgiler elde edildiği kaydedildi.

Şüpheli Sabri Çelebi’nin çeşitli suçlardan hakkında 15 ayrı yakalama emrinin bulunduğunun belirtildiği iddianamede, şüphelinin Beyoğlu’nda bulunan bir kuaförün sahibi olduğu, bu kuaförün bulunduğu binanın üst katı ile bu yer altındaki bir iş yerinin bulunduğu binanın üst katındaki yerleşkelerin apart olarak dizayn ettirildiği, gece kulüplerinde zorla çalıştırılan kadınların ise burada kilit altında zorla tutuldukları ve gece vakitlerinde VİP diye adlandırılan araçlarla gece kulüplerine sevk edildikleri aktarıldı.

Türk vatandaşları kulübe alınmamış

Hazırlanan iddianamede, bahse konu gece kulüplerinin özel dizayn edildiği, kamera sistemlerinin kapalı devre sistem olarak görevlilerince izleme altında tutulduğu, işletmelere gelen müşterilerin tamamına yakınının yabancı uyruklu turistler olduğu ve Türk vatandaşlarının bu gece kulüplerine alınmadığı da belirtildi.

Mağdurların üzerinden vurgun

Mağdurlardan H.E.’nin ifadesine yer verilen iddianamede, müştekinin 23 Kasım 2021’de Fas’tan Türkiye’ye turizm amaçlı geldiğini, geldikten birkaç gün sonra arkadaşlarıyla birlikte müşteri olarak bir gece kulübüne gittiğini, buranın patronu olarak şüpheli Mehmet Çelebi ile tanıştığını, kendisine bar kısmında çalışmayı teklif ettiğini ve kabul ettiğini, daha sonra ise şüphelinin kendisine konsomatris olarak çalışacağını söylediğini belirttiği kaydedildi.
Müştekinin ifadesinde bu teklifi başta kabul etmediğini, zorla pasaportunu aldığından dolayı kabul etmek zorunda kaldığını, kendisi gibi yakalanan mağdurları zorla zorla mekana gelen müşterilerin masalarına göndererek kendilerinin üzerinden büyük paralar kazandığını ve bazen müşterilerle para karşılığında fuhuş yapmaya zorladığını söylediği aktarıldı.

200 yıla kadar hapis istemi

Hazırlanan iddianamede Sabri Çelebi'nin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘insan ticareti yapma’ ve ‘bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme’ suçlarından toplamda 104 yıldan 200 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İddianamede, 6 şüpheli hakkında ise ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘insan ticareti yapma’ ve ‘bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme’ suçlarından toplamda 102 yıldan 196 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Palalı saldırgan Sabri Çeleb - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
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