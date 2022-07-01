https://tr.sputniknews.com/20220701/putin-rusya-ve-belarusa-yonelik-essiz-dis-baski-entegrasyon-sureclerini-hizlandirmaya-sevk-ediyor-1058194076.html
Putin: Rusya ve Belarus'a yönelik eşsiz dış baskı, entegrasyon süreçlerini hızlandırmaya sevk ediyor
Putin: Rusya ve Belarus'a yönelik eşsiz dış baskı, entegrasyon süreçlerini hızlandırmaya sevk ediyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Belarus'a yönelik eşsiz dış baskının iki ülkeyi entegrasyon süreçlerini hızlandırmaya sevk ettiğini söyledi. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T13:43+0300
2022-07-01T13:43+0300
2022-07-01T13:43+0300
dünya
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
belarus
rusya
birlik devleti anlaşması
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Belarus'un Grodno kentinde düzenlenen 9. Rusya ve Belarus Bölgeler Forumu'nun katılımcılarına video konferans yöntemiyle hitap eden Putin, "Sözde 'kolektif Batı' tarafından uygulanan eşsiz siyasi ve yaptırım baskısı, bizi entegrasyon süreçlerini hızlandırmaya itiyor" dedi.Moskova ve Minsk'in küresel pazarlara gübre ile gıda ürünleri tedarikinde işbirliğini geliştireceğini belirten Putin, "Yakın zamanda Aleksandr Lukaşenko ile St.Petersburg'da yaptığımız görüşmede, bu konuyu etraflıca ele aldık ve Belarus ürünlerinin dış pazarlara ihracatı için Baltık'taki Rus limanının aktarma imkanlarını kullanmayı kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.'Post-Sovyet ülkeleri, Rusya-Belarus Birlik Devleti'yle yakınlaşmalı'Putin'den sonra söz alan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise, SSCB sonrası coğrafyadaki ülkeleri egemenliklerini korumak için Rusya-Belarus Birlik Devleti'yle yakınlaşmaya çağırdı."Mevcut aşamada Birlik Devleti, entegrasyon süreçlerinin genel akışında lokomotif rolü oynuyor. Devletlerarası kültürel ve ekonomik etkileşimin örneği durumunda" diyen Lukaşenko, "Hala daha şüphe edenler, en kısa sürede birlik ve dayanışma yapmadan, devletlerarası bağları ve olağan insani ilişkileri pekiştirmeden yarınımız olamayacağını anlamalı" değerlendirmesini yaptı.
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vladimir putin, aleksandr lukaşenko, belarus, rusya, birlik devleti anlaşması
Putin: Rusya ve Belarus'a yönelik eşsiz dış baskı, entegrasyon süreçlerini hızlandırmaya sevk ediyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Belarus'a yönelik eşsiz dış baskının iki ülkeyi entegrasyon süreçlerini hızlandırmaya sevk ettiğini söyledi.
Belarus'un Grodno kentinde düzenlenen 9. Rusya ve Belarus Bölgeler Forumu'nun katılımcılarına video konferans yöntemiyle hitap eden Putin, "Sözde 'kolektif Batı' tarafından uygulanan eşsiz siyasi ve yaptırım baskısı, bizi entegrasyon süreçlerini hızlandırmaya itiyor" dedi.
Moskova ve Minsk'in küresel pazarlara gübre ile gıda ürünleri tedarikinde işbirliğini geliştireceğini belirten Putin, "Yakın zamanda Aleksandr Lukaşenko ile St.Petersburg'da yaptığımız görüşmede, bu konuyu etraflıca ele aldık ve Belarus ürünlerinin dış pazarlara ihracatı için Baltık'taki Rus limanının aktarma imkanlarını kullanmayı kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.
'Post-Sovyet ülkeleri, Rusya-Belarus Birlik Devleti'yle yakınlaşmalı'
Putin'den sonra söz alan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise, SSCB sonrası coğrafyadaki ülkeleri egemenliklerini korumak için Rusya-Belarus Birlik Devleti'yle yakınlaşmaya çağırdı.
"Mevcut aşamada Birlik Devleti, entegrasyon süreçlerinin genel akışında lokomotif rolü oynuyor. Devletlerarası kültürel ve ekonomik etkileşimin örneği durumunda" diyen Lukaşenko, "Hala daha şüphe edenler, en kısa sürede birlik ve dayanışma yapmadan, devletlerarası bağları ve olağan insani ilişkileri pekiştirmeden yarınımız olamayacağını anlamalı" değerlendirmesini yaptı.