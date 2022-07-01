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Selvi: Muhalefet erken iktidar olduk havasına girdiği için kaybedecek
Selvi: Muhalefet erken iktidar olduk havasına girdiği için kaybedecek
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefetin erkenden "İktidar olduk" havasına girdiği için seçimi kaybedeceğini savundu. Selvi, muhalefetin 'şimdiden... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T09:46+0300
2022-07-01T09:46+0300
politika
abdulkadir selvi
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
seçim
bakanlık
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefet partilerinin bakanlıkları paylaşmaya başladığını öne sürdü.Muhalefetin "İktidar olduk" düşüncesinden dolayı kaybedeceğini dile getiren Selvi, bugünkü yazısında şunları da ifade etti:
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abdulkadir selvi, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, seçim, bakanlık

Selvi: Muhalefet erken iktidar olduk havasına girdiği için kaybedecek

09:46 01.07.2022
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefetin erkenden "İktidar olduk" havasına girdiği için seçimi kaybedeceğini savundu. Selvi, muhalefetin 'şimdiden bakanlıkları paylaşmaya başladığını' da yazdı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefet partilerinin bakanlıkları paylaşmaya başladığını öne sürdü.
Muhalefetin "İktidar olduk" düşüncesinden dolayı kaybedeceğini dile getiren Selvi, bugünkü yazısında şunları da ifade etti:
"Muhalefet seçimi kazanmış gibi şimdiden bakanlıkları paylaşmaya başladı. Şimdi bürokrasiyi tanzim etmekle meşguller. HDP’yi dışarıda tutuyorlar. Bakanlıklarda aslan payı CHP’ye ayrılmış durumda. İkinci sırada İYİ Parti geliyor. Bir adım sonra kamu bankalarının ve yatırımcı kuruluşların paylaşılmasına sıra gelecek. Ankara’da filanca bakanlığa geleceği söylenen isimler, listeler oluşturulmaya başlandı. Muhalefet erken iktidar olduk havasına girdiği için kaybedecek. Çünkü şimdiden bakanlıkları, bankaları, yatırımcı kuruluşları paylaşmaya başladılar. Türkiye koalisyon hükümetlerinden çok çekti. Muhalefetin Türkiye’ye en büyük vaadi ise 6’lı koalisyondan öteye geçemedi."
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