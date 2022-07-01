https://tr.sputniknews.com/20220701/teomandan-reklam-aciklamasi-boyle-buyuk-bir-para-alsaydim-calismama-gerek-kalmazdi-1058188200.html
Teoman'dan reklam açıklaması: Öyle büyük bir para alsaydım çalışmama gerek kalmazdı
Teoman'dan reklam açıklaması: Öyle büyük bir para alsaydım çalışmama gerek kalmazdı
Teoman, rapçi Çakal ve popçu Aleyna Tilki ile yeni bir projede bir araya geleceği iddialarına, “Ben gençleri seviyorum, onlarla bir şeyler yapmak hoşuma... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T12:12+0300
2022-07-01T12:12+0300
2022-07-01T12:29+0300
teoman
yaşam
reklam
rap
aleyna tilki
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Ünlü şarkıcı Teoman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Teoman, gazetecilerin "Rapçi Çakal ile fotoğraf paylaştınız. Acaba bir düet rap şarkı mı geliyor?" sorusuna "Ben gençleri seviyorum, onlarla bir şeyler yapmak hoşuma gidiyor. Fakat ben rap yapmayabilirim" yanıtını verdi.Aleyna Tilki ile fotoğraf paylaşmasıyla gündeme gelen Teoman, "Birlikte bir proje mi olacak?" haberlerine de açıklın getiren şarkıcı, "Ben kızcağız ile daha önceden tanışmıştım. Bir proje yok ama dediğim gibi ben gençleri seviyorum, güzel şeyler yapıyorlar" şeklinde konuştu."Bir gözlük firmasının reklamında oynadınız ve çıkan habere göre 2 milyon TL'ye yakın para aldığınız yazıldı. Böyle bir rakam para aldınız mı?" sorusuna "Hayır tabii ki bu bir yalan. Ben böyle bir büyük rakam para almadım. Cüzi bir rakamdı. Böyle büyük bir para alsaydım çalışmama gerek kalmazdı. O doğru değil yalan" cevabını verdi.
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Teoman'dan reklam açıklaması: Öyle büyük bir para alsaydım çalışmama gerek kalmazdı
12:12 01.07.2022 (güncellendi: 12:29 01.07.2022) Abone ol
Teoman, rapçi Çakal ve popçu Aleyna Tilki ile yeni bir projede bir araya geleceği iddialarına, “Ben gençleri seviyorum, onlarla bir şeyler yapmak hoşuma gidiyor. Fakat ben rap yapmayabilirim” dedi. Oynadığı gözlük reklamından 2 milyon lira aldığı iddialarıyla ilgili ise Teoman, “Böyle büyük bir para alsaydım çalışmama gerek kalmazdı” dedi.
Ünlü şarkıcı Teoman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Teoman, gazetecilerin "Rapçi Çakal ile fotoğraf paylaştınız. Acaba bir düet rap şarkı mı geliyor?" sorusuna "Ben gençleri seviyorum, onlarla bir şeyler yapmak hoşuma gidiyor. Fakat ben rap yapmayabilirim" yanıtını verdi.
Aleyna Tilki ile fotoğraf paylaşmasıyla gündeme gelen Teoman, "Birlikte bir proje mi olacak?" haberlerine de açıklın getiren şarkıcı, "Ben kızcağız ile daha önceden tanışmıştım. Bir proje yok ama dediğim gibi ben gençleri seviyorum, güzel şeyler yapıyorlar" şeklinde konuştu.
"Bir gözlük firmasının reklamında oynadınız ve çıkan habere göre 2 milyon TL'ye yakın para aldığınız yazıldı. Böyle bir rakam para aldınız mı?" sorusuna "Hayır tabii ki bu bir yalan. Ben böyle bir büyük rakam para almadım. Cüzi bir rakamdı. Böyle büyük bir para alsaydım çalışmama gerek kalmazdı. O doğru değil yalan" cevabını verdi.