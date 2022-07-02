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https://tr.sputniknews.com/20220702/bursada-kadinlari-fuhsa-zorladiklari-iddia-edilen-10-supheli-tutuklandi-1058226365.html
Bursa’da kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 10 şüpheli tutuklandı
Bursa’da kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 10 şüpheli tutuklandı
Bursa’da kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen şüphelilere, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T03:36+0300
2022-07-02T03:42+0300
türkiye
bursa
fuhuş
kadın
yabancı uyruklu
göç idaresi
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş operasyonu düzenledi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan, kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 10 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, polisin teknik ve fiziki takibin ardından 29 Haziran'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, biri Kocaeli'de, diğerleri Bursa'da olmak üzere 10 zanlı yakalanmıştı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda cep telefonu ve SIM kartın yanı sıra fuhuştan elde edildiği belirlenen 32 bin liraya el koyulmuştu. Kurtarılan 14 yabancı uyruklu mağdur kadın, İl Göç İdaresi'ne sevk edilmişti.
türkiye
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bursa, fuhuş, kadın, yabancı uyruklu, göç idaresi

Bursa’da kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 10 şüpheli tutuklandı

03:36 02.07.2022 (güncellendi: 03:42 02.07.2022)
© AHMET BURAK ÖZTÜRK-AW659643Bursa'da kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen şüphelilere, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bursa'da kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen şüphelilere, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© AHMET BURAK ÖZTÜRK-AW659643
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Bursa’da kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen şüphelilere, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş operasyonu düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan, kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 10 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, polisin teknik ve fiziki takibin ardından 29 Haziran'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, biri Kocaeli'de, diğerleri Bursa'da olmak üzere 10 zanlı yakalanmıştı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda cep telefonu ve SIM kartın yanı sıra fuhuştan elde edildiği belirlenen 32 bin liraya el koyulmuştu. Kurtarılan 14 yabancı uyruklu mağdur kadın, İl Göç İdaresi'ne sevk edilmişti.
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