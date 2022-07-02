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https://tr.sputniknews.com/20220702/cinde-yilin-ilk-tayfunu-chaba-karaya-ulasti-1058234738.html
Çin’de yılın ilk tayfunu Chaba karaya ulaştı
Çin’de yılın ilk tayfunu Chaba karaya ulaştı
Çin’de yılın ilk tayfunu Chaba, şiddetli yağış ve rüzgarla birlikte Guangdong eyaletinin Maoming kentinde karaya çıktı. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T18:38+0300
2022-07-02T18:40+0300
dünya
çin
tayfun
acil durum
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Çin’de yılın ilk tayfunu olarak bilinen Chaba, Guangdong eyaletinin Maoming kentinde karaya ulaştı. Yetkililer, tayfunun sebep olduğu şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle ülkenin birçok noktasına rekor yağış uyarısında bulundu.Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi karaya ulaşan tayfunun, saatte 15 ila 20 kilometre arasında değişen hız ile kuzeybatıya doğru ilerlediğini bildirdi. Meteoroloji Uzmanı Gao Shuanzhu, bazı bölgelerde 600 milimetreye kadar yağış bırakması beklenen Chaba Tayfunu hakkında, “Muson yağmurları, sağanaklara ve kümülatif yağışlara yol açacaktır” dedi.Acil durum seviyesi 2'ye yükseltildiGuangdong eyaletinin batısının, Guangxi bölgesinin doğusunun ve Hainan Adası’nın sık sık tayfunlardan etkilendiğini belirten Shuanzhu, bu bölgelerde yaşanabilecek yağmur fırtınalarına, toprak kaymalarına ve sellere karşı halka uyarıda bulundu.Hainan Adası’nda acil durum seviyesi 2’ye yükseltildi. Ada genelindeki tüm demiryolu hizmetleri askıya alınırken, 400’ü aşkın uçuş da iptal edildi. Thai olarak da bilinen Chaba Tayfunu’nun zaman içerisinde gücünü kaybetmesi bekleniyor.Geçen haftalarda Çin’in güneyinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde evler hasar görmüş, trafik kilitlenmiş ve günlük hayatta aksamalar yaşanmıştı.Gemi ikiye ayrıldıÇin’de karaya ulaşmadan önce Hong Kong’ta da etkili olan Chaba Fırtınası nedeniyle içinde 30 yolcu ve 20’den fazla mürettebatın bulunduğu bir gemi fırtına nedeniyle ikiye bölünmüştü. Hong Kong Hükümeti Uçuş Servisi tarafından yapılan paylaşımda, büyük kısmı sular altında kalan gemideki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği görülmüştü.Yetkililer, şu ana kadar 3 mürettebatın kurtarıldığını ve kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü aktarmıştı. Kötü hava koşullarının çalışmaları olumsuz etkilediğini belirten yetkililer ayrıca mürettebattan bazılarının kendi imkânlarıyla gemiyi terk ettiğini söylemişti.
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çin, tayfun, acil durum

Çin’de yılın ilk tayfunu Chaba karaya ulaştı

18:38 02.07.2022 (güncellendi: 18:40 02.07.2022)
© AFP 2022 / BERTHA WANGÇin - Chaba tayfunu
Çin - Chaba tayfunu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© AFP 2022 / BERTHA WANG
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Çin’de yılın ilk tayfunu Chaba, şiddetli yağış ve rüzgarla birlikte Guangdong eyaletinin Maoming kentinde karaya çıktı.
Çin’de yılın ilk tayfunu olarak bilinen Chaba, Guangdong eyaletinin Maoming kentinde karaya ulaştı. Yetkililer, tayfunun sebep olduğu şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle ülkenin birçok noktasına rekor yağış uyarısında bulundu.
Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi karaya ulaşan tayfunun, saatte 15 ila 20 kilometre arasında değişen hız ile kuzeybatıya doğru ilerlediğini bildirdi. Meteoroloji Uzmanı Gao Shuanzhu, bazı bölgelerde 600 milimetreye kadar yağış bırakması beklenen Chaba Tayfunu hakkında, “Muson yağmurları, sağanaklara ve kümülatif yağışlara yol açacaktır” dedi.

Acil durum seviyesi 2'ye yükseltildi

Guangdong eyaletinin batısının, Guangxi bölgesinin doğusunun ve Hainan Adası’nın sık sık tayfunlardan etkilendiğini belirten Shuanzhu, bu bölgelerde yaşanabilecek yağmur fırtınalarına, toprak kaymalarına ve sellere karşı halka uyarıda bulundu.
Hainan Adası’nda acil durum seviyesi 2’ye yükseltildi. Ada genelindeki tüm demiryolu hizmetleri askıya alınırken, 400’ü aşkın uçuş da iptal edildi. Thai olarak da bilinen Chaba Tayfunu’nun zaman içerisinde gücünü kaybetmesi bekleniyor.
Geçen haftalarda Çin’in güneyinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde evler hasar görmüş, trafik kilitlenmiş ve günlük hayatta aksamalar yaşanmıştı.

Gemi ikiye ayrıldı

Çin’de karaya ulaşmadan önce Hong Kong’ta da etkili olan Chaba Fırtınası nedeniyle içinde 30 yolcu ve 20’den fazla mürettebatın bulunduğu bir gemi fırtına nedeniyle ikiye bölünmüştü. Hong Kong Hükümeti Uçuş Servisi tarafından yapılan paylaşımda, büyük kısmı sular altında kalan gemideki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği görülmüştü.
Yetkililer, şu ana kadar 3 mürettebatın kurtarıldığını ve kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü aktarmıştı. Kötü hava koşullarının çalışmaları olumsuz etkilediğini belirten yetkililer ayrıca mürettebattan bazılarının kendi imkânlarıyla gemiyi terk ettiğini söylemişti.
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