https://tr.sputniknews.com/20220702/iranda-61-buyuklugunde-deprem--1058222588.html

İran'da 6.1 büyüklüğünde deprem

İran'da 6.1 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 02.07.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

iran

güney

deprem

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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) paylaştığı bilgilere göre, İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ön verilere göre, deprem gece saatlerinde liman kenti Bandar Lengeh'in yaklaşık 54 kilometre kuzeydoğusunda, 10 kilometre derinlikte hissedildi.İlk depremden birkaç dakika sonra 4,6 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi.Deprem Hürmüzgan eyaletinin yönetim merkezi Bender Abbas şehrinde de hissedildi, halk sokağa döküldü. Deprem ayrıca Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından da doğrulandı.Can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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iran, güney, deprem