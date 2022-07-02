https://tr.sputniknews.com/20220702/iranda-61-buyuklugunde-deprem--1058222588.html
İran'da 6.1 büyüklüğünde deprem
İran'da 6.1 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T01:14+0300
2022-07-02T01:14+0300
2022-07-02T01:48+0300
dünya
iran
güney
deprem
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) paylaştığı bilgilere göre, İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ön verilere göre, deprem gece saatlerinde liman kenti Bandar Lengeh'in yaklaşık 54 kilometre kuzeydoğusunda, 10 kilometre derinlikte hissedildi.İlk depremden birkaç dakika sonra 4,6 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi.Deprem Hürmüzgan eyaletinin yönetim merkezi Bender Abbas şehrinde de hissedildi, halk sokağa döküldü. Deprem ayrıca Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından da doğrulandı.Can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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iran, güney, deprem
İran'da 6.1 büyüklüğünde deprem
01:14 02.07.2022 (güncellendi: 01:48 02.07.2022) Abone ol
İran'ın güneyinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) paylaştığı bilgilere göre, İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ön verilere göre, deprem gece saatlerinde liman kenti Bandar Lengeh'in yaklaşık 54 kilometre kuzeydoğusunda, 10 kilometre derinlikte hissedildi.
İlk depremden birkaç dakika sonra 4,6 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi.
Deprem Hürmüzgan eyaletinin yönetim merkezi Bender Abbas şehrinde de hissedildi, halk sokağa döküldü. Deprem ayrıca Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından da doğrulandı.
Can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.