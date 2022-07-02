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Karşı şeride geçen TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldular
Karşı şeride geçen TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldular
İzmir’de demir yüklü bir TIR, lastiğinin patlaması sonucu bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Bazı araçlar, ters şeride giren TIR'ın altında kalmaktan son... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T22:39+0300
2022-07-02T22:54+0300
türkiye
izmir
bornova
karşıyaka
tır şöförü
trafik kazası
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Kaza, dün saat 16.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Osmangazi Viyadüğünde meydana geldi. Karşıyaka’dan Bornova yönüne seyir halindeki demir yüklü TIR'ın ön lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.Karşı şeritten gelen araçların son anda şerit değiştirmesiyle muhtemel bir facianın önüne geçildi.Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, olayın şokunu atlatamayan TIR şoförü ise kazanın ardından bir süre bariyerlere oturdu. TIR'ın dorsesindeki demirler ise çevreyoluna saçıldı.Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, dehşet veren kaza anı da bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, TIR'ın lastiğinin büyük bir basınçla patlaması, ardından TIR'ın bariyerleri aşarak karşı şeride geçmesi yer aldı. Kaza anında bariyere yakın şeritte ilerleyen bir aracın ise son anda şerit değiştirerek TIR'ın altında kalmaktan kıl payı kurtulması da görüntülerde yer aldı.
türkiye
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izmir, bornova, karşıyaka, tır şöförü, trafik kazası

Karşı şeride geçen TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldular

22:39 02.07.2022 (güncellendi: 22:54 02.07.2022)
© İHA / ALİ GÖZETENİzmir’de demir yüklü bir TIR, lastiğinin patlaması sonucu bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Bazı araçlar, ters şeride giren TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulurken, dehşet veren kaza anı ise bir aracın kamerasına yansıdı.
İzmir’de demir yüklü bir TIR, lastiğinin patlaması sonucu bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Bazı araçlar, ters şeride giren TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulurken, dehşet veren kaza anı ise bir aracın kamerasına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© İHA / ALİ GÖZETEN
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İzmir’de demir yüklü bir TIR, lastiğinin patlaması sonucu bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Bazı araçlar, ters şeride giren TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulurken, dehşet veren kaza anı ise bir aracın kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 16.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Osmangazi Viyadüğünde meydana geldi. Karşıyaka’dan Bornova yönüne seyir halindeki demir yüklü TIR'ın ön lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.
Karşı şeritten gelen araçların son anda şerit değiştirmesiyle muhtemel bir facianın önüne geçildi.
Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, olayın şokunu atlatamayan TIR şoförü ise kazanın ardından bir süre bariyerlere oturdu. TIR'ın dorsesindeki demirler ise çevreyoluna saçıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, dehşet veren kaza anı da bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, TIR'ın lastiğinin büyük bir basınçla patlaması, ardından TIR'ın bariyerleri aşarak karşı şeride geçmesi yer aldı. Kaza anında bariyere yakın şeritte ilerleyen bir aracın ise son anda şerit değiştirerek TIR'ın altında kalmaktan kıl payı kurtulması da görüntülerde yer aldı.
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