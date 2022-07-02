https://tr.sputniknews.com/20220702/karsi-seride-gecen-tirin-altinda-kalmaktan-son-anda-kurtuldular-1058237973.html

Karşı şeride geçen TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldular

Karşı şeride geçen TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldular

İzmir’de demir yüklü bir TIR, lastiğinin patlaması sonucu bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Bazı araçlar, ters şeride giren TIR'ın altında kalmaktan son... 02.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-02T22:39+0300

2022-07-02T22:39+0300

2022-07-02T22:54+0300

türkiye

izmir

bornova

karşıyaka

tır şöförü

trafik kazası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/02/1058237827_0:33:615:379_1920x0_80_0_0_f8ffa8971c1e3d05ecfdf84fb25c1225.jpg

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Osmangazi Viyadüğünde meydana geldi. Karşıyaka’dan Bornova yönüne seyir halindeki demir yüklü TIR'ın ön lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.Karşı şeritten gelen araçların son anda şerit değiştirmesiyle muhtemel bir facianın önüne geçildi.Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, olayın şokunu atlatamayan TIR şoförü ise kazanın ardından bir süre bariyerlere oturdu. TIR'ın dorsesindeki demirler ise çevreyoluna saçıldı.Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, dehşet veren kaza anı da bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, TIR'ın lastiğinin büyük bir basınçla patlaması, ardından TIR'ın bariyerleri aşarak karşı şeride geçmesi yer aldı. Kaza anında bariyere yakın şeritte ilerleyen bir aracın ise son anda şerit değiştirerek TIR'ın altında kalmaktan kıl payı kurtulması da görüntülerde yer aldı.

türkiye

izmir

bornova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, bornova, karşıyaka, tır şöförü, trafik kazası