https://tr.sputniknews.com/20220702/yunan-politikaci-marias-turkiye-saldirirsa-finlandiya-ve-isvec-yardimimiza-kosmayacak-1058235231.html
Yunan politikacı Marias: Türkiye saldırırsa Finlandiya ve İsveç yardımımıza koşmayacak
Yunan politikacı Marias: Türkiye saldırırsa Finlandiya ve İsveç yardımımıza koşmayacak
Eski Avrupa Parlamentosu milletvekili, 'Yunanistan, Farklı Yol' partisinin Başkanı Notis Marias, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımının tüm Yunanlar için... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T19:06+0300
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Yunan militaire.gr portalına konuşan Marias, “Moskova’nın İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımına itirazı ve Finlandiya’nın Rusya’ya komşu olması, NATO’nun yeni üyeleri olarak bu ülkelerin Rusya Federasyonu ile askeri çatışma olasılığını büyük ölçüde artırıyor. Bu durumda, NATO Anlaşması’nın 5. Maddesi uyarınca Yunanistan, Rusya ile askeri çatışmaya girmek zorunda kalacak. Mesele şu ki, Yunan halkı, çocuklarını İsveç ve Finlandiya için kurban etmeye istekli olup olmaması” ifadelerini kullandı. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay verme kararının ancak referandum yoluyla verilmesi gerektiğini savunan politikacı, “Zira, NATO’nun eski Doğu Bloku ülkeleri sayesinde daha önce tamamen farklı tarihsel bir anda yaşadığı genişlemelerin aksine NATO’nun bugün İsveç ve Finlandiya sayesinde yaşadığı genişleme, Ukrayna’daki savaş ışığında ve barut kokan Soğuk Savaş dönemi bağlamında gerçekleşiyor” dedi. Yunanistan’ın İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine destek verme kararının doğrudan Yunan halkı tarafından onaylanması gerektiğini dile getiren Marias, 5. Madde hükümleri uyarınca Rusya’yla savaşa katılmayı ve Finlandiya ile İsveç için Yunan askerlerin ölümü dahil bu savaştan doğacak tüm sonuçlara katlanmayı kabul edip etmeyeceğine Yunanların karar vermesi gerektiğini ifade etti.Marias, “Zira tek bir İsveç ve Finlandiya askeri, adalarımızı ve Evros’u olası Türk saldırısına karşı korumaya gelmeyecek, çünkü iki NATO üyesi ülke arasında, yani Türkiye ile Yunanistan arasında savaşın kopması durumunda NATO Anlaşması’nın 5. Maddesi devreye girmeyecek. Tüm bu sebeplerden dolayı Yunanistan Hükümeti ve hatta Yunanistan parlamentosu, Yunanistan’ın İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımına yeşil ışık yakan kararı alması için ahlaki ve politik meşruiyetten yoksun. Bunu doğrudan referandum yoluyla Yunan halkı yapmalı” yorumunu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220701/lavrov-nato-varsova-paktinin-dagilmasinin-ardindan-anlamini-yitirdi-1058206606.html
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Yunan politikacı Marias: Türkiye saldırırsa Finlandiya ve İsveç yardımımıza koşmayacak
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Eski Avrupa Parlamentosu milletvekili, 'Yunanistan, Farklı Yol' partisinin Başkanı Notis Marias, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımının tüm Yunanlar için tehdit arz ettiği için bu konuda referandumun yapılmasını talep etti.
Yunan militaire.gr portalına konuşan Marias, “Moskova’nın İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımına itirazı ve Finlandiya’nın Rusya’ya komşu olması, NATO’nun yeni üyeleri olarak bu ülkelerin Rusya Federasyonu ile askeri çatışma olasılığını büyük ölçüde artırıyor. Bu durumda, NATO Anlaşması’nın 5. Maddesi uyarınca Yunanistan, Rusya ile askeri çatışmaya girmek zorunda kalacak. Mesele şu ki, Yunan halkı, çocuklarını İsveç ve Finlandiya için kurban etmeye istekli olup olmaması” ifadelerini kullandı.
İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay verme kararının ancak referandum yoluyla verilmesi gerektiğini savunan politikacı, “Zira, NATO’nun eski Doğu Bloku ülkeleri sayesinde daha önce tamamen farklı tarihsel bir anda yaşadığı genişlemelerin aksine NATO’nun bugün İsveç ve Finlandiya sayesinde yaşadığı genişleme, Ukrayna’daki savaş ışığında ve barut kokan Soğuk Savaş dönemi bağlamında gerçekleşiyor” dedi.
Yunanistan’ın İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine destek verme kararının doğrudan Yunan halkı tarafından onaylanması gerektiğini dile getiren Marias, 5. Madde hükümleri uyarınca Rusya’yla savaşa katılmayı ve Finlandiya ile İsveç için Yunan askerlerin ölümü dahil bu savaştan doğacak tüm sonuçlara katlanmayı kabul edip etmeyeceğine Yunanların karar vermesi gerektiğini ifade etti.
Marias, “Zira tek bir İsveç ve Finlandiya askeri, adalarımızı ve Evros’u olası Türk saldırısına karşı korumaya gelmeyecek, çünkü iki NATO üyesi ülke arasında, yani Türkiye ile Yunanistan arasında savaşın kopması durumunda NATO Anlaşması’nın 5. Maddesi devreye girmeyecek. Tüm bu sebeplerden dolayı Yunanistan Hükümeti ve hatta Yunanistan parlamentosu, Yunanistan’ın İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımına yeşil ışık yakan kararı alması için ahlaki ve politik meşruiyetten yoksun. Bunu doğrudan referandum yoluyla Yunan halkı yapmalı” yorumunu yaptı.