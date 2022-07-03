https://tr.sputniknews.com/20220703/birlesmis-milletlerden-libya-cagrisi-1058260644.html

Birleşmiş Milletler’den Libya çağrısı

Birleşmiş Milletler’den Libya çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya’daki protestolar kapsamında itidal çağrısında bulundu. 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T19:19+0300

2022-07-03T19:19+0300

2022-07-03T19:20+0300

dünya

birleşmiş milletler (bm)

bm genel sekreteri antonio guterres

libya

itidal çağrısı

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Birleşmiş Milletler’den (BM) yayınlanan mesajda “Genel Sekreter, 1 Temmuz'da Libya'nın Trablus, Tobruk ve Bingazi de dahil olmak üzere birçok kentinde düzenlenen gösterileri endişeyle takip ediyor. Barışçıl gösteri yapma hakkını tanıyarak, tüm protestocuları şiddet eylemlerinden kaçınmaya ve güvenlik güçlerini azami itina göstermeye çağırıyor. Genel Sekreter, tüm aktörleri istikrarı baltalayabilecek herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırıyor. Genel Sekreter, Libyalı aktörleri, bölünmeleri derinleştiren ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen siyasi çıkmazın üstesinden gelmek için bir araya gelme çağrısında bulunuyor” denildi.

libya

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birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, libya, itidal çağrısı