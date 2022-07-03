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https://tr.sputniknews.com/20220703/demir-yumruk-operasyonu-suphelisi-evsiz-para-teklif-edip-uzerime-sirket-acacaklarini-soylediler-1058251256.html
'Demir Yumruk' operasyonu şüphelisi evsiz: Para teklif edip üzerime şirket açacaklarını söylediler
'Demir Yumruk' operasyonu şüphelisi evsiz: Para teklif edip üzerime şirket açacaklarını söylediler
Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan Mustafa G., "Benim... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T13:35+0300
2022-07-03T13:35+0300
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operasyon
evsiz
şüpheli
para
şirket
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir- çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenledi. Ankara merkezli 29 ilde, 105 milyar TL'lik sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere yönelik operasyonda, aralarında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da bulunduğu 323 şüpheli gözaltına alındı.Suç örtülerinin, demir- çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3'üncü kişiler üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.‘Şirketi kapattırmak için Ankara'ya geldim, şirketi kapatamadım’Gözaltına alınan şüphelilerden Mustafa G., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mustafa G., tanımadığı kişilerle para karşılığı kimlik bilgilerini paylaştığını belirterek, "İzmir'de fuarda gezerken yanıma tanımadığım arkadaşlar geldi. Benim üzerime şirket açacaklarını söyleyerek bin lira para teklif ettiler. Ben de sokaklarda kaldığım için kabul ettim. '2 ay sonra şirket kapanacak' demişlerdi. Ama ben 2 ay sonra bunlara ulaşamadım. Mağdur oldum. Ankara'da üzerime şirket açılmış. Ben 2 ay sonra vergi dairesine gittim, vergi dairesinde şirket açıldığını öğrendim. Vergi şifremi değiştirdim. 2 sene sonra şüpheli olarak gözaltına alındım, mağdurum. İfademi verdim, geri gidiyordum. Şirketi kapattırmak için Ankara'ya geldim. Şirketi kapatamadım" dedi.
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operasyon, evsiz, şüpheli, para, şirket

'Demir Yumruk' operasyonu şüphelisi evsiz: Para teklif edip üzerime şirket açacaklarını söylediler

13:35 03.07.2022
© DHA'Demir Yumruk' operasyonu şüphelisi evsiz: Bin lira teklif edip üzerime şirket açacaklarını söylediler
'Demir Yumruk' operasyonu şüphelisi evsiz: Bin lira teklif edip üzerime şirket açacaklarını söylediler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© DHA
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Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan Mustafa G., "Benim üzerime şirket açacaklarını söyleyerek bin lira para teklif ettiler. Ben de sokaklarda kaldığım için kabul ettim. İki sene sonra şüpheli olarak gözaltına alındım, mağdurum" dedi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir- çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenledi. Ankara merkezli 29 ilde, 105 milyar TL'lik sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere yönelik operasyonda, aralarında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da bulunduğu 323 şüpheli gözaltına alındı.
Suç örtülerinin, demir- çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3'üncü kişiler üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

‘Şirketi kapattırmak için Ankara'ya geldim, şirketi kapatamadım’

Gözaltına alınan şüphelilerden Mustafa G., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mustafa G., tanımadığı kişilerle para karşılığı kimlik bilgilerini paylaştığını belirterek, "İzmir'de fuarda gezerken yanıma tanımadığım arkadaşlar geldi. Benim üzerime şirket açacaklarını söyleyerek bin lira para teklif ettiler. Ben de sokaklarda kaldığım için kabul ettim. '2 ay sonra şirket kapanacak' demişlerdi. Ama ben 2 ay sonra bunlara ulaşamadım. Mağdur oldum. Ankara'da üzerime şirket açılmış. Ben 2 ay sonra vergi dairesine gittim, vergi dairesinde şirket açıldığını öğrendim. Vergi şifremi değiştirdim. 2 sene sonra şüpheli olarak gözaltına alındım, mağdurum. İfademi verdim, geri gidiyordum. Şirketi kapattırmak için Ankara'ya geldim. Şirketi kapatamadım" dedi.
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