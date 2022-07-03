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https://tr.sputniknews.com/20220703/hakemden-meslektasina-sahada-evlilik-teklifi-1058245539.html
Hakemden meslektaşına sahada evlilik teklifi
Hakemden meslektaşına sahada evlilik teklifi
Ağrı U-14 Ligi final maçını yöneten Recep Gündüz, 10'uncu dakikada oyunu durdurup yardımcı hakem Ayşe Polat'a, evlilik teklif etti. İki takımın desteği ile... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T11:06+0300
2022-07-03T11:06+0300
yaşam
ağrı
hakem
maç
evlilik teklifi
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U-14 Ligi'ndeki final maçında, Ağrı'nın amatör kulüpleri Vefaspor ile İdman Yurduspor karşı karşıya geldi. Maçı hakem Recep Gündüz yönetti, hakem yardımcıları ise Ayşe Polat ile Muhammed Aksoy oldu.Maçın 10. dakikasında hakem Gündüz, hazırladığı plana göre 0-0 devam eden oyunu durdurdu. Yine plan gereği Vefaspor Teknik Direktörü Halil Dursun, oyunu durduran Gündüz'e tepki göstererek, takımını sahadan çekmek istedi. Daha sonra Gündüz, Vefaspor'un kulübüne doğru yöneldi, yardımcı hakem Ayşe Polat da aynı yere gitti. Bu sırada kulübedeki yedek oyuncular, 'Benimle evlenir misin?' pankartı açtı. Recep Gündüz, diz çökerek Ayşe Polat'a yüzük uzattı. Kısa süreli bir şaşkınlığın ardından Polat, alkışlar eşliğinde teklifi kabul etti. Daha sonra maç, kaldığı yerden devam etti.Devre arasında konuşan Recep Gündüz, "4 yıl önce üniversitede yeşil sahalarda tanıştık. Bugün de bu tanışmayı yine yeşil sahada, ebediyen mutluluğa bağlamak için böyle bir şey yaptık. İki takımın hocaları ve futbolcuları da bizlere yardımcı oldu. Biraz heyecanlandım ama çok şaşırdım. Çok mutluyum. İki takımın hocalarının haberi vardı, İl Hakem Kurulu Başkanı'mızın da haberi vardı. Kısaca kız arkadaşımın dışında herkesin haberi vardı. Kendisi de teklifimi kabul etti. Bu yüzden çok mutluyuz" dedi.İlk maçının Recep Gündüz yönetiminde olduğunu ifade eden Ayşe Polat da "O maçta da yardımcı hakemdim. Açıkçası bunu hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım, arkama döndüm ve pankartı ilk görünce okuyamadım. İkinci defa baktığımda fark ettim. Önce hocaya kart verecek diye geldiğini düşündüm. Meğer evlenme teklif etmeye geliyormuş. Çok heyecanlandım ve mutluyum" diye konuştu.Öte yandan sürpriz evlilik teklifi ile renklenen final maçı Vefaspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden İdman Yurduspor kazandı. Böylece İdman Yurduspor, Ağrı U-14 Ligi'ni şampiyonu oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220429/ucak-kazasinda-olen-pilotun-evlenme-teklifi-ettigi-goruntuler-ortaya-cikti-1055952083.html
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ağrı, hakem, maç, evlilik teklifi

Hakemden meslektaşına sahada evlilik teklifi

11:06 03.07.2022
© DHAAğrı U-14 Ligi final maçını yöneten Recep Gündüz, 10'uncu dakikada oyunu durdurup yardımcı hakem Ayşe Polat'a, evlilik teklif etti. İki takımın desteği ile hazırlanan sürpriz teklife Polat, alkışlar eşliğinde 'evet' dedi.
Ağrı U-14 Ligi final maçını yöneten Recep Gündüz, 10'uncu dakikada oyunu durdurup yardımcı hakem Ayşe Polat'a, evlilik teklif etti. İki takımın desteği ile hazırlanan sürpriz teklife Polat, alkışlar eşliğinde 'evet' dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© DHA
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Ağrı U-14 Ligi final maçını yöneten Recep Gündüz, 10'uncu dakikada oyunu durdurup yardımcı hakem Ayşe Polat'a, evlilik teklif etti. İki takımın desteği ile hazırlanan sürpriz teklife Polat, alkışlar eşliğinde 'evet' dedi.
U-14 Ligi'ndeki final maçında, Ağrı'nın amatör kulüpleri Vefaspor ile İdman Yurduspor karşı karşıya geldi. Maçı hakem Recep Gündüz yönetti, hakem yardımcıları ise Ayşe Polat ile Muhammed Aksoy oldu.
Maçın 10. dakikasında hakem Gündüz, hazırladığı plana göre 0-0 devam eden oyunu durdurdu. Yine plan gereği Vefaspor Teknik Direktörü Halil Dursun, oyunu durduran Gündüz'e tepki göstererek, takımını sahadan çekmek istedi. Daha sonra Gündüz, Vefaspor'un kulübüne doğru yöneldi, yardımcı hakem Ayşe Polat da aynı yere gitti. Bu sırada kulübedeki yedek oyuncular, 'Benimle evlenir misin?' pankartı açtı. Recep Gündüz, diz çökerek Ayşe Polat'a yüzük uzattı. Kısa süreli bir şaşkınlığın ardından Polat, alkışlar eşliğinde teklifi kabul etti. Daha sonra maç, kaldığı yerden devam etti.
Devre arasında konuşan Recep Gündüz, "4 yıl önce üniversitede yeşil sahalarda tanıştık. Bugün de bu tanışmayı yine yeşil sahada, ebediyen mutluluğa bağlamak için böyle bir şey yaptık. İki takımın hocaları ve futbolcuları da bizlere yardımcı oldu. Biraz heyecanlandım ama çok şaşırdım. Çok mutluyum. İki takımın hocalarının haberi vardı, İl Hakem Kurulu Başkanı'mızın da haberi vardı. Kısaca kız arkadaşımın dışında herkesin haberi vardı. Kendisi de teklifimi kabul etti. Bu yüzden çok mutluyuz" dedi.
İlk maçının Recep Gündüz yönetiminde olduğunu ifade eden Ayşe Polat da "O maçta da yardımcı hakemdim. Açıkçası bunu hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım, arkama döndüm ve pankartı ilk görünce okuyamadım. İkinci defa baktığımda fark ettim. Önce hocaya kart verecek diye geldiğini düşündüm. Meğer evlenme teklif etmeye geliyormuş. Çok heyecanlandım ve mutluyum" diye konuştu.
Öte yandan sürpriz evlilik teklifi ile renklenen final maçı Vefaspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden İdman Yurduspor kazandı. Böylece İdman Yurduspor, Ağrı U-14 Ligi'ni şampiyonu oldu.
Uçak kazasında ölen pilot uçakta evlenme teklif etmiş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
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Uçak kazasında ölen pilotun, evlenme teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı
29 Nisan, 13:52
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