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İsrail, ilk kez Fas'taki bir askeri tatbikata gözlemci olarak katıldı
İsrail, ilk kez Fas'taki bir askeri tatbikata gözlemci olarak katıldı
İsrail, ilk kez Fas'taki uluslararası bir askeri tatbikatta gözlemci ülke olarak yer aldı. İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T16:15+0300
2022-07-03T16:15+0300
dünya
israil
fas
askeri tatbikat
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Açıklamada, İsrail ordusu ve Savunma Bakanlığından yetkililerin, ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) ve Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri öncülüğünde düzenlenen ‘Afrika Aslanı 2022’ tatbikatına ilk kez gözlemci olarak katıldığı belirtildi.İsrail'in tatbikata katılımının, İsrail ve Fas arasındaki güvenlik alanındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik bir adım olduğu ve Fas ordusuna bağlı Terörle Mücadele Birimi'nin geçen yıl İsrail'de düzenlenen çok uluslu tatbikata katılımının devamı niteliğinde olduğu kaydedildi. Açıklamada, ayrıca "İki ülke arasındaki güvenlik ve savunma bağları; ekonomi, kültür, eğitim, atletizm ve daha pek çok alanda kapsamlı ve gelişmiş bağların bir parçasıdır" ifadelerine yer verildi.Eski ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de, ülkesinin Fas'ın Batı Sahra bölgesi üzerindeki egemenliğini tanıdığını ve bölgedeki Dahla kentinde bir ABD konsolosluğunun açılacağını duyurmuştu. Rabat yönetimi de aynı gün, 2000 yılında askıya aldığı İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı. Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından İsrail ile yakın dönemde normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olmuştu.
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israil, fas, askeri tatbikat

İsrail, ilk kez Fas'taki bir askeri tatbikata gözlemci olarak katıldı

16:15 03.07.2022
© AAİsrail, ilk kez Fas'taki bir askeri tatbikata gözlemci olarak katıldı
İsrail, ilk kez Fas'taki bir askeri tatbikata gözlemci olarak katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© AA
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İsrail, ilk kez Fas'taki uluslararası bir askeri tatbikatta gözlemci ülke olarak yer aldı. İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail ordusu ve Savunma Bakanlığından yetkililerin, ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) ve Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri öncülüğünde düzenlenen ‘Afrika Aslanı 2022’ tatbikatına ilk kez gözlemci olarak katıldığı belirtildi.
İsrail'in tatbikata katılımının, İsrail ve Fas arasındaki güvenlik alanındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik bir adım olduğu ve Fas ordusuna bağlı Terörle Mücadele Birimi'nin geçen yıl İsrail'de düzenlenen çok uluslu tatbikata katılımının devamı niteliğinde olduğu kaydedildi. Açıklamada, ayrıca "İki ülke arasındaki güvenlik ve savunma bağları; ekonomi, kültür, eğitim, atletizm ve daha pek çok alanda kapsamlı ve gelişmiş bağların bir parçasıdır" ifadelerine yer verildi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de, ülkesinin Fas'ın Batı Sahra bölgesi üzerindeki egemenliğini tanıdığını ve bölgedeki Dahla kentinde bir ABD konsolosluğunun açılacağını duyurmuştu. Rabat yönetimi de aynı gün, 2000 yılında askıya aldığı İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı. Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından İsrail ile yakın dönemde normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olmuştu.
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