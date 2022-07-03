https://tr.sputniknews.com/20220703/istanbulda-kacak-sigara-dolumu-yapilan-adrese-baskin-yapildi-1058250996.html
İstanbul'da kaçak sigara dolumu yapılan adrese baskın yapıldı
İstanbul'da kaçak sigara dolumu yapılan adrese baskın yapıldı
Ümraniye’de kaçak tütün ve sigara dolumu yapılan bir adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 1 kişi yakalanırken, adreste yapılan aramalarda 27 kilo 800 tütün ve... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T13:26+0300
2022-07-03T13:26+0300
2022-07-03T13:26+0300
türkiye
türkiye
istanbul
ümraniye
kaçakçılık
sigara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/03/1058250817_0:231:751:653_1920x0_80_0_0_fd684997ce196d7c95b6ddde1ed09669.jpg
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 1 Temmuz 2022 tarihinde Ümraniye Armağanevler Mahallesi'nde bulunan bir adresin bodrum katında kaçak tütün ve sigara dolumu yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, tespit edilen adres ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak adrese operasyon düzenledi.Operasyonda, şüpheli Ö.Ç. isimli şahıs adres içerisinde yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, 30 bin adet makaron, 6 bin 400 adet bandrolsüz makaron, 27 kilo 800 gram dökme ve açık tütün, 1 adet sigara dolum makinesi, 1 adet kompresör makinesi ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapıldıktan sonra adli makamlarca serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220626/muglada-kamyon-kasasinda-8-bin-sise-kacak-alkol-ele-gecirildi-1057943858.html
türkiye
istanbul
ümraniye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/03/1058250817_0:160:751:723_1920x0_80_0_0_be41628a863529b1c3f8f4d6e4f91cdd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, istanbul, ümraniye, kaçakçılık, sigara
İstanbul'da kaçak sigara dolumu yapılan adrese baskın yapıldı
Abone ol
Ümraniye’de kaçak tütün ve sigara dolumu yapılan bir adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 1 kişi yakalanırken, adreste yapılan aramalarda 27 kilo 800 tütün ve sigara dolum makinesi ele geçirildi.
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 1 Temmuz 2022 tarihinde Ümraniye Armağanevler Mahallesi'nde bulunan bir adresin bodrum katında kaçak tütün ve sigara dolumu yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, tespit edilen adres ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheli Ö.Ç. isimli şahıs adres içerisinde yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, 30 bin adet makaron, 6 bin 400 adet bandrolsüz makaron, 27 kilo 800 gram dökme ve açık tütün, 1 adet sigara dolum makinesi, 1 adet kompresör makinesi ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapıldıktan sonra adli makamlarca serbest bırakıldı.