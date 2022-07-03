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İstanbul'da kaçak sigara dolumu yapılan adrese baskın yapıldı
İstanbul'da kaçak sigara dolumu yapılan adrese baskın yapıldı
Ümraniye’de kaçak tütün ve sigara dolumu yapılan bir adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 1 kişi yakalanırken, adreste yapılan aramalarda 27 kilo 800 tütün ve... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T13:26+0300
2022-07-03T13:26+0300
türkiye
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ümraniye
kaçakçılık
sigara
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Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 1 Temmuz 2022 tarihinde Ümraniye Armağanevler Mahallesi'nde bulunan bir adresin bodrum katında kaçak tütün ve sigara dolumu yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, tespit edilen adres ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak adrese operasyon düzenledi.Operasyonda, şüpheli Ö.Ç. isimli şahıs adres içerisinde yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, 30 bin adet makaron, 6 bin 400 adet bandrolsüz makaron, 27 kilo 800 gram dökme ve açık tütün, 1 adet sigara dolum makinesi, 1 adet kompresör makinesi ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapıldıktan sonra adli makamlarca serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220626/muglada-kamyon-kasasinda-8-bin-sise-kacak-alkol-ele-gecirildi-1057943858.html
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türkiye, istanbul, ümraniye, kaçakçılık, sigara

İstanbul'da kaçak sigara dolumu yapılan adrese baskın yapıldı

13:26 03.07.2022
© İHA / GAMZE ERDEMİRİstanbul'da kaçak sigara dolumu yapılan adrese baskın yapıldı
İstanbul'da kaçak sigara dolumu yapılan adrese baskın yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© İHA / GAMZE ERDEMİR
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Ümraniye’de kaçak tütün ve sigara dolumu yapılan bir adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 1 kişi yakalanırken, adreste yapılan aramalarda 27 kilo 800 tütün ve sigara dolum makinesi ele geçirildi.
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 1 Temmuz 2022 tarihinde Ümraniye Armağanevler Mahallesi'nde bulunan bir adresin bodrum katında kaçak tütün ve sigara dolumu yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, tespit edilen adres ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheli Ö.Ç. isimli şahıs adres içerisinde yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, 30 bin adet makaron, 6 bin 400 adet bandrolsüz makaron, 27 kilo 800 gram dökme ve açık tütün, 1 adet sigara dolum makinesi, 1 adet kompresör makinesi ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapıldıktan sonra adli makamlarca serbest bırakıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir depoya düzenlenen operasyonda 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
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Muğla'da kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi
26 Haziran , 00:16
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