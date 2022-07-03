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https://tr.sputniknews.com/20220703/kazdaglari-eteklerinde-yangin-karadan-ve-havadan-mudahaleyle-sonduruldu-1058264225.html
Kazdağları eteklerinde yangın: Karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
Kazdağları eteklerinde yangın: Karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda başlayan yangın Kazdağı Milli Parkı'na sirayet etmeden karadan ve havadan yapılan müdahale ile söndürüldü. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T23:34+0300
2022-07-03T23:34+0300
türkiye
balıkesir
edremit
kazdağları
zeytinlik alan
orman yangını
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Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Mehmetalan Mahallesi yakınlarındaki bir zeytinlikten dumanlar çıktığını fark eden Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Karadağ Yangın Gözetleme Kulesi tarafından yangın ekiplerine haber verildi. İhbarın alınması üzerine hızlı bir şekilde havadan ve karadan ekipler yangın bölgesine sevk edildi. Yerden 3 arazöz, 1 su tankeri ile müdahale edilen söndürme çalışmalarına havadan ise Balıkesir'den 1, Edremit’ten 1 helikopter ve 2 yangın uçağı ile çalışma yapıldı.Bölgede şiddetli esen rüzgara rağmen 4 hava ve 4 kara aracı ile yer işçilerinin yoğun çalışması sonucu alevler Kazdağı Milli Parkı'na sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürülerek soğutma çalışmaları başlatılan yangında 2 dönümlük alanda bulunan zeytin ağaçları zarar gördüğü tespit edildi.
türkiye
balıkesir
edremit
kazdağları
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balıkesir, edremit, kazdağları, zeytinlik alan, orman yangını

Kazdağları eteklerinde yangın: Karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü

23:34 03.07.2022
© İHA / EMRAH ELMASBalıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda başlayan yangın Kazdağı Milli Parkı'na sirayet etmeden karadan ve havadan yapılan müdahale ile söndürüldü.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda başlayan yangın Kazdağı Milli Parkı'na sirayet etmeden karadan ve havadan yapılan müdahale ile söndürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© İHA / EMRAH ELMAS
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda başlayan yangın Kazdağı Milli Parkı'na sirayet etmeden karadan ve havadan yapılan müdahale ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Mehmetalan Mahallesi yakınlarındaki bir zeytinlikten dumanlar çıktığını fark eden Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Karadağ Yangın Gözetleme Kulesi tarafından yangın ekiplerine haber verildi.
İhbarın alınması üzerine hızlı bir şekilde havadan ve karadan ekipler yangın bölgesine sevk edildi. Yerden 3 arazöz, 1 su tankeri ile müdahale edilen söndürme çalışmalarına havadan ise Balıkesir'den 1, Edremit’ten 1 helikopter ve 2 yangın uçağı ile çalışma yapıldı.
Bölgede şiddetli esen rüzgara rağmen 4 hava ve 4 kara aracı ile yer işçilerinin yoğun çalışması sonucu alevler Kazdağı Milli Parkı'na sıçramadan kontrol altına alındı.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürülerek soğutma çalışmaları başlatılan yangında 2 dönümlük alanda bulunan zeytin ağaçları zarar gördüğü tespit edildi.
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