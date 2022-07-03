https://tr.sputniknews.com/20220703/kazdaglari-eteklerinde-yangin-karadan-ve-havadan-mudahaleyle-sonduruldu-1058264225.html

Kazdağları eteklerinde yangın: Karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü

Kazdağları eteklerinde yangın: Karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda başlayan yangın Kazdağı Milli Parkı'na sirayet etmeden karadan ve havadan yapılan müdahale ile söndürüldü. 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T23:34+0300

2022-07-03T23:34+0300

2022-07-03T23:34+0300

türkiye

balıkesir

edremit

kazdağları

zeytinlik alan

orman yangını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/03/1058264079_0:592:1537:1456_1920x0_80_0_0_7609266c9242cd34dc01b01604d641b3.jpg

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Mehmetalan Mahallesi yakınlarındaki bir zeytinlikten dumanlar çıktığını fark eden Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Karadağ Yangın Gözetleme Kulesi tarafından yangın ekiplerine haber verildi. İhbarın alınması üzerine hızlı bir şekilde havadan ve karadan ekipler yangın bölgesine sevk edildi. Yerden 3 arazöz, 1 su tankeri ile müdahale edilen söndürme çalışmalarına havadan ise Balıkesir'den 1, Edremit’ten 1 helikopter ve 2 yangın uçağı ile çalışma yapıldı.Bölgede şiddetli esen rüzgara rağmen 4 hava ve 4 kara aracı ile yer işçilerinin yoğun çalışması sonucu alevler Kazdağı Milli Parkı'na sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürülerek soğutma çalışmaları başlatılan yangında 2 dönümlük alanda bulunan zeytin ağaçları zarar gördüğü tespit edildi.

türkiye

balıkesir

edremit

kazdağları

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

balıkesir, edremit, kazdağları, zeytinlik alan, orman yangını