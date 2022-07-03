https://tr.sputniknews.com/20220703/milli-yuzucu-merve-tuncel-tarih-yazdi-1058243014.html
Milli yüzücü Merve Tuncel tarih yazdı
Milli yüzücü Merve Tuncel tarih yazdı
Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 800 metre serbestte milli yüzücü Merve Tuncel altın madalya kazandı. Merve, bu stilde oyunlar tarihinde... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T06:27+0300
2022-07-03T06:27+0300
2022-07-03T06:27+0300
spor
yüzme
cezayir
altın madalya
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Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 800 metre serbestte milli yüzücüler Merve Tuncel altın, Deniz Ertan gümüş madalya kazandı.Oran kentinde gerçekleştirilen yarışlarda, kadınlar 800 metre serbestte Merve Tuncel 8.26.80'lik derecesiyle altın, bir diğer milli yüzücü Deniz Ertan ise 8.29.03'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.Merve, 800 metre serbest stilde oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücü unvanını elde etti.
https://tr.sputniknews.com/20220627/merih-demiralin-e-spor-takimi-turkiye-sampiyonu-oldu-1058002650.html
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yüzme, cezayir, altın madalya
Milli yüzücü Merve Tuncel tarih yazdı
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Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 800 metre serbestte milli yüzücü Merve Tuncel altın madalya kazandı. Merve, bu stilde oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücü oldu.
Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 800 metre serbestte milli yüzücüler Merve Tuncel altın, Deniz Ertan gümüş madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen yarışlarda, kadınlar 800 metre serbestte Merve Tuncel 8.26.80'lik derecesiyle altın, bir diğer milli yüzücü Deniz Ertan ise 8.29.03'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Merve, 800 metre serbest stilde oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücü unvanını elde etti.