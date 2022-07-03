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https://tr.sputniknews.com/20220703/mirziyoyev-durumun-istikrara-kavustugu-karakalpakistandan-yurttaslarina-seslendi-1058259521.html
Mirziyoyev, durumun istikrara kavuştuğu Karakalpakistan'dan yurttaşlarına seslendi
Mirziyoyev, durumun istikrara kavuştuğu Karakalpakistan'dan yurttaşlarına seslendi
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Karakalpakistan’daki anayasal reformlar karşıtı gösteriler hakkında yaptığı açıklamada durumun istikrara... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T18:24+0300
2022-07-03T18:24+0300
dünya
özbekistan
şevket mirziyoyev
karakalpakistan
protesto
istikrar
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Mirziyoyev, olaylardan sonra ikinci kez Karakalpakistan’ın başkenti Nukus’a gelerek, yerel meclis üyeleri ve halkla ayrı ayrı bir araya geldi. Meclis üyeleriyle toplantı gerçekleştiren Mirziyoyev, “Maalesef siviller ve kolluk kuvvetleri arasında ölüler var” dedi.Mirziyoyev’in açıklaması, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi Sözcüsü Şerzod Asadov’un Telegram hesabı üzerinden paylaşıldı.
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özbekistan, şevket mirziyoyev, karakalpakistan, protesto, istikrar

Mirziyoyev, durumun istikrara kavuştuğu Karakalpakistan'dan yurttaşlarına seslendi

18:24 03.07.2022
© İHAÖzbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev,
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© İHA
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Karakalpakistan’daki anayasal reformlar karşıtı gösteriler hakkında yaptığı açıklamada durumun istikrara kavuştuğunu belirterek, “Maalesef siviller ve kolluk kuvvetleri arasında can kayıpları var” dedi.
Mirziyoyev, olaylardan sonra ikinci kez Karakalpakistan’ın başkenti Nukus’a gelerek, yerel meclis üyeleri ve halkla ayrı ayrı bir araya geldi. Meclis üyeleriyle toplantı gerçekleştiren Mirziyoyev, “Maalesef siviller ve kolluk kuvvetleri arasında ölüler var” dedi.
Mirziyoyev’in açıklaması, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi Sözcüsü Şerzod Asadov’un Telegram hesabı üzerinden paylaşıldı.
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