https://tr.sputniknews.com/20220703/somali-cumhurbaskani-mahmud-turkiyeye-resmi-ziyaret-gerceklestirecek-1058250025.html

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 3-5 Temmuz tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T13:06+0300

2022-07-03T13:06+0300

2022-07-03T13:06+0300

politika

türkiye

somali

ziyaret

hasan şeyh mahmud

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2012-2017 yıllarında Somali Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Mahmud, Mayıs ayında yeniden göreve seçilmesinin ardından Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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türkiye, somali, ziyaret, hasan şeyh mahmud