https://tr.sputniknews.com/20220703/somali-cumhurbaskani-mahmud-turkiyeye-resmi-ziyaret-gerceklestirecek-1058250025.html
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 3-5 Temmuz tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T13:06+0300
2022-07-03T13:06+0300
2022-07-03T13:06+0300
politika
türkiye
somali
ziyaret
hasan şeyh mahmud
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2012-2017 yıllarında Somali Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Mahmud, Mayıs ayında yeniden göreve seçilmesinin ardından Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
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türkiye, somali, ziyaret, hasan şeyh mahmud
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 3-5 Temmuz tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2012-2017 yıllarında Somali Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Mahmud, Mayıs ayında yeniden göreve seçilmesinin ardından Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.
Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.