https://tr.sputniknews.com/20220704/68-milyar-dolarlik-sirketin-ceosu-istifa-etti-tek-istegim-sahilde-oturup-hicbir-sey-yapmamak-1058273496.html

68 milyar dolarlık şirketin CEO'su istifa etti: 'Tek isteğim sahilde oturup hiçbir şey yapmamak'

68 milyar dolarlık şirketin CEO'su istifa etti: 'Tek isteğim sahilde oturup hiçbir şey yapmamak'

İngiltere merkezli milyar dolarlık yatırım firmasının CEo'su Formica ailesini bu çok para kazandıran işine tercih etti. Yeniden kendi doğduğu ülkeye dönmek... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T09:59+0300

2022-07-04T09:59+0300

2022-07-04T10:35+0300

dünya

istifa

sahil

jupiter fund management

andrew formica

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Yaklaşık 68.9 milyar dolarlık yatırım firması olan 'Jupiter Fund Management' CEO'su Andrew Formica istifa kararı aldı. 1 Ekim'de görevi bırakacağını açıklayan 51 yaşındaki Formica neredeyse 30 yıldır İngiltere'de yaşıyordu. İstifa kararıyla ilgili yaptığı açıklamada şirketten ayrılışının kişisel sebeplerden ötürü olduğunu, ailesiyle daha çok vakit geçirmek istediğini ve memleketi Avustralya'ya dönmeyi planladığını anlattı. "Tek isteğim sahilde oturup hiçbir şey yapmamak" diyen Formica şu an aklında başka bir şey olmadığını söyledi.Yöneticiler de ofise dönmek istemiyorUzaktan çalışmaya geçilen koronavirüs pandemisi sonrası şirketlerin ofise dönülmesini istemesini birçok çalışan kabul etmiyor ama yeni bir araştırma ofise dönmeye sıcak bakmayan yöneticilerin de çok sıcak bakmadığını ortaya koydu. 'Marcum- Hofstra Mid-Market CEO Survey' adlı ankete göre CEO'ların yalnızca yüzde 48'i yeniden haftanın beş günü ofise gitmeye başladı, yüzde 32'si de üç gün veya daha az süreyle işyerine gidiyor. CEO'ların yüzde 10'u da tamamen uzaktan çalışmaya devam ediyor. CNN'in aktardığı 'Deloitte and Workplace Intelligence' araştırmasına göre de yöneticilerin yüzde 81'i kariyerlerinde ilerlemektense kendi refahlarını düşünmenin daha önemli olduğu görüşünde.

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istifa, sahil, jupiter fund management, andrew formica