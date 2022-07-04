https://tr.sputniknews.com/20220704/68-milyar-dolarlik-sirketin-ceosu-istifa-etti-tek-istegim-sahilde-oturup-hicbir-sey-yapmamak-1058273496.html
68 milyar dolarlık şirketin CEO'su istifa etti: 'Tek isteğim sahilde oturup hiçbir şey yapmamak'
68 milyar dolarlık şirketin CEO'su istifa etti: 'Tek isteğim sahilde oturup hiçbir şey yapmamak'
İngiltere merkezli milyar dolarlık yatırım firmasının CEo'su Formica ailesini bu çok para kazandıran işine tercih etti. Yeniden kendi doğduğu ülkeye dönmek... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T09:59+0300
2022-07-04T09:59+0300
2022-07-04T10:35+0300
dünya
istifa
sahil
jupiter fund management
andrew formica
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Yaklaşık 68.9 milyar dolarlık yatırım firması olan 'Jupiter Fund Management' CEO'su Andrew Formica istifa kararı aldı. 1 Ekim'de görevi bırakacağını açıklayan 51 yaşındaki Formica neredeyse 30 yıldır İngiltere'de yaşıyordu. İstifa kararıyla ilgili yaptığı açıklamada şirketten ayrılışının kişisel sebeplerden ötürü olduğunu, ailesiyle daha çok vakit geçirmek istediğini ve memleketi Avustralya'ya dönmeyi planladığını anlattı. "Tek isteğim sahilde oturup hiçbir şey yapmamak" diyen Formica şu an aklında başka bir şey olmadığını söyledi.Yöneticiler de ofise dönmek istemiyorUzaktan çalışmaya geçilen koronavirüs pandemisi sonrası şirketlerin ofise dönülmesini istemesini birçok çalışan kabul etmiyor ama yeni bir araştırma ofise dönmeye sıcak bakmayan yöneticilerin de çok sıcak bakmadığını ortaya koydu. 'Marcum- Hofstra Mid-Market CEO Survey' adlı ankete göre CEO'ların yalnızca yüzde 48'i yeniden haftanın beş günü ofise gitmeye başladı, yüzde 32'si de üç gün veya daha az süreyle işyerine gidiyor. CEO'ların yüzde 10'u da tamamen uzaktan çalışmaya devam ediyor. CNN'in aktardığı 'Deloitte and Workplace Intelligence' araştırmasına göre de yöneticilerin yüzde 81'i kariyerlerinde ilerlemektense kendi refahlarını düşünmenin daha önemli olduğu görüşünde.
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istifa, sahil, jupiter fund management, andrew formica
68 milyar dolarlık şirketin CEO'su istifa etti: 'Tek isteğim sahilde oturup hiçbir şey yapmamak'
09:59 04.07.2022 (güncellendi: 10:35 04.07.2022) Abone ol
İngiltere merkezli milyar dolarlık yatırım firmasının CEo'su Formica ailesini bu çok para kazandıran işine tercih etti. Yeniden kendi doğduğu ülkeye dönmek isteyen Formica'nın planlarının ilk sırasında sahilde oturmak ve başka hiçbir şeyle ilgilenmemek var.
Yaklaşık 68.9 milyar dolarlık yatırım firması olan 'Jupiter Fund Management' CEO'su Andrew Formica istifa kararı aldı.
1 Ekim'de görevi bırakacağını açıklayan 51 yaşındaki Formica neredeyse 30 yıldır İngiltere'de yaşıyordu. İstifa kararıyla ilgili yaptığı açıklamada şirketten ayrılışının kişisel sebeplerden ötürü olduğunu, ailesiyle daha çok vakit geçirmek istediğini ve memleketi Avustralya'ya dönmeyi planladığını anlattı. "Tek isteğim sahilde oturup hiçbir şey yapmamak" diyen Formica şu an aklında başka bir şey olmadığını söyledi.
Yöneticiler de ofise dönmek istemiyor
Uzaktan çalışmaya geçilen koronavirüs pandemisi sonrası şirketlerin ofise dönülmesini istemesini birçok çalışan kabul etmiyor ama yeni bir araştırma ofise dönmeye sıcak bakmayan yöneticilerin de çok sıcak bakmadığını ortaya koydu.
'Marcum- Hofstra Mid-Market CEO Survey' adlı ankete göre CEO'ların yalnızca yüzde 48'i yeniden haftanın beş günü ofise gitmeye başladı, yüzde 32'si de üç gün veya daha az süreyle işyerine gidiyor. CEO'ların yüzde 10'u da tamamen uzaktan çalışmaya devam ediyor. CNN'in aktardığı 'Deloitte and Workplace Intelligence' araştırmasına göre de yöneticilerin yüzde 81'i kariyerlerinde ilerlemektense kendi refahlarını düşünmenin daha önemli olduğu görüşünde.