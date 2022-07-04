https://tr.sputniknews.com/20220704/bakan-yanik-citir-citir-felsefe-serisi-incelenmis-ve-7-kitap-muzir-ilan-edilmistir-1058265258.html

Bakan Yanık: 'Çıtır Çıtır Felsefe' serisi incelenmiş ve 7 kitap muzır ilan edilmiştir

Bakan Yanık: 'Çıtır Çıtır Felsefe' serisi incelenmiş ve 7 kitap muzır ilan edilmiştir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Çıtır Çıtır Felsefe, serisi incelenmiş ve tamamı değil içlerinde sakıncalı içerikler olduğu tespit edilen 7 kitap... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T00:46+0300

2022-07-04T00:46+0300

2022-07-04T00:49+0300

derya yanık

çocuk

kitap

muzır

küçükleri muzır neşriyattan koruma kurulu

türkiye

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çocukları Muzır Neşriyattan Koruma Kurulumuz, alanında uzman kişilerden oluşur ve tek bir amacı vardır: Çocukları, fizyolojik ve psikolojik gelişimlerine zarar verebilecek basılı yayınlardan korumak. Muzır ilan edilmiş bir yayın çocuklar için zararlıdır ve bu sebeple çocuklara satılamaz, açıkta teşhir edilemez ve reklamı yapılamaz. Yetişkinlerin bu yayınlara erişimi ise kurulun görev alanı değildir” dedi. Bakan Yanık paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi: “Bahsettiğiniz 'Çıtır Çıtır Felsefe' serisi incelenmiş ve tamamı değil içlerinde sakıncalı içerikler olduğu tespit edilen 7 kitap muzır ilan edilmiştir. Yersiz iddiaların aksine, muzır ilan edilen bir kitap sansürlenmez veya yasaklanmaz. Ekte, bahsedilen yayın serisinde kurulumuzun muzır olarak tespit ettiği bazı örnekleri bırakıyorum. Bunların muzır olmadığını iddia etmek için iki ihtimalin söz konusu olabileceğini düşünüyorum. 1) İçeriklere bakmadınız, kulaktan dolma bilgilerle devlete çamur atmak amacındasınız. Şaşırtıcı olmaz ama izin vermeyiz. 2) İçeriklere baktınız ve bunların muzır olmadığını düşünüyorsunuz. Yazılı olan ve olmayan kaideler toplumumuzun kültürel kodlarını ortaya koymuştur. Çocuklarımızın gelişimine neyin muzır etki sizin şahsi fikirlerinize göre değil toplumsal normlara ve bilimsel tespitlere göre şekillenir. Her iki ihtimal de kurulumuzun kararına halel getirmez. Bazı yayınevlerinin ticari kaygıları veya bir takım köşe yazarlarının marjinal ideolojik tutumları Çocukları Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nu etkileyemez. Son olarak şunun bilinmesini istiyorum, yapılan tezviratlara kulak asmadan, kanuni sorumluluğumuz çerçevesinde çocuklarımızı korumak için gereken adımları atmayı sürdüreceğiz”

türkiye

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derya yanık, çocuk, kitap, muzır, küçükleri muzır neşriyattan koruma kurulu