https://tr.sputniknews.com/20220704/eurofighter-typhoon-ile-f-16-fighting-falcon-block-50-ucaklarinin-karsilastirmasi-1058211341.html

Eurofighter Typhoon ile F-16 Fighting Falcon Block-50 uçaklarının karşılaştırması

Eurofighter Typhoon ile F-16 Fighting Falcon Block-50 uçaklarının karşılaştırması

ABD tarafından F-35 programından çıkarılan Türkiye, Milli Muharip Uçak (MMU) envantere katılana kadar ara uçak ihtiyacını karşılamak için çeşitli seçenekleri... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T13:50+0300

2022-07-04T13:50+0300

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multimedya

infografik

f-16

eurofighter typhoon

milli muharip uçak (mmu)

türkiye

abd

ingiltere

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Bu kapsamda ABD’den F-16 talebinde bulunulurken Birleşik Krallık ile yapılan görüşmelerde ikinci el Eurofighter Typhoon uçaklarının alımının da gündeme geldiği iddia ediliyor.Sputnik, iki uçağın teknik özelliklerini karşılaştırdı. Detaylar infografikte.

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2022

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

infografik, f-16, eurofighter typhoon, milli muharip uçak (mmu), türkiye, abd, ingiltere, инфографика