https://tr.sputniknews.com/20220704/fare-yavrusunu-kapan-yilanla-mucadele-etti-1058299083.html
Fare, yavrusunu kapan yılanla mücadele etti
Fare, yavrusunu kapan yılanla mücadele etti
Antalya'nın Alanya ilçesinde farenin yavrusunu kapan yılanla mücadelesi çevredikler tarafından kayda alındı. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T19:37+0300
2022-07-04T19:37+0300
2022-07-04T19:48+0300
yaşam
fare
yılan
antalya
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Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen olay çevredikler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde bir yılanın fare yavrusunu kaptığı görülüyor. Yavrusunu yılandan kurtarmak isteyen fare mücadele veriyor. Ağzındaki yavru fareyle kaçmaya çalışan yılanı durdurmak isteyen farenin mücadelesi başarıya ulaşamıyor. Yılan ağzındaki yavru fareyle kurtulmayı başararak kaçıyor.
antalya
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fare, yılan, antalya
Fare, yavrusunu kapan yılanla mücadele etti
19:37 04.07.2022 (güncellendi: 19:48 04.07.2022) Abone ol
Antalya'nın Alanya ilçesinde farenin yavrusunu kapan yılanla mücadelesi çevredikler tarafından kayda alındı.
Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen olay çevredikler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde bir yılanın fare yavrusunu kaptığı görülüyor.
Yavrusunu yılandan kurtarmak isteyen fare mücadele veriyor. Ağzındaki yavru fareyle kaçmaya çalışan yılanı durdurmak isteyen farenin mücadelesi başarıya ulaşamıyor. Yılan ağzındaki yavru fareyle kurtulmayı başararak kaçıyor.