Türkiye
SON DAKİKA | 'Demir Yumruk' operasyonunda Erol Evcil'in de arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220704/fare-yavrusunu-kapan-yilanla-mucadele-etti-1058299083.html
Fare, yavrusunu kapan yılanla mücadele etti
Fare, yavrusunu kapan yılanla mücadele etti
Antalya'nın Alanya ilçesinde farenin yavrusunu kapan yılanla mücadelesi çevredikler tarafından kayda alındı. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T19:37+0300
2022-07-04T19:48+0300
yaşam
fare
yılan
antalya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1058298937_0:135:1081:743_1920x0_80_0_0_3d0bc6447ff77e7e3e6dc1ee8331ca4d.jpg
Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen olay çevredikler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde bir yılanın fare yavrusunu kaptığı görülüyor. Yavrusunu yılandan kurtarmak isteyen fare mücadele veriyor. Ağzındaki yavru fareyle kaçmaya çalışan yılanı durdurmak isteyen farenin mücadelesi başarıya ulaşamıyor. Yılan ağzındaki yavru fareyle kurtulmayı başararak kaçıyor.
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1058298937_0:34:1081:844_1920x0_80_0_0_726c5a6f490738a0a9c6d54500f6ee5b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fare, yılan, antalya

Fare, yavrusunu kapan yılanla mücadele etti

19:37 04.07.2022 (güncellendi: 19:48 04.07.2022)
© İHA / İHA-AW661172Fare yavrusunu kapan yılanla mücadele etti
Fare yavrusunu kapan yılanla mücadele etti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© İHA / İHA-AW661172
Abone olTelegram
Antalya'nın Alanya ilçesinde farenin yavrusunu kapan yılanla mücadelesi çevredikler tarafından kayda alındı.
Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen olay çevredikler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde bir yılanın fare yavrusunu kaptığı görülüyor.

Yavrusunu yılandan kurtarmak isteyen fare mücadele veriyor. Ağzındaki yavru fareyle kaçmaya çalışan yılanı durdurmak isteyen farenin mücadelesi başarıya ulaşamıyor. Yılan ağzındaki yavru fareyle kurtulmayı başararak kaçıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала