https://tr.sputniknews.com/20220704/fare-yavrusunu-kapan-yilanla-mucadele-etti-1058299083.html

Fare, yavrusunu kapan yılanla mücadele etti

Fare, yavrusunu kapan yılanla mücadele etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde farenin yavrusunu kapan yılanla mücadelesi çevredikler tarafından kayda alındı. 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T19:37+0300

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yaşam

fare

yılan

antalya

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Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen olay çevredikler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde bir yılanın fare yavrusunu kaptığı görülüyor. Yavrusunu yılandan kurtarmak isteyen fare mücadele veriyor. Ağzındaki yavru fareyle kaçmaya çalışan yılanı durdurmak isteyen farenin mücadelesi başarıya ulaşamıyor. Yılan ağzındaki yavru fareyle kurtulmayı başararak kaçıyor.

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fare, yılan, antalya