https://tr.sputniknews.com/20220704/fenerbahce-hull-city-macinin-saati-degisti-1058297893.html
Fenerbahçe-Hull City maçının saati değişti
Fenerbahçe-Hull City maçının saati değişti
Fenerbahçe ile İngiltere Chamapionship takımı Hull City arasında yapılacak dostluk maçının saati değişti. Karşılaşmanın saati 21.30'dan 20.30'a alındı. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T19:09+0300
2022-07-04T19:09+0300
2022-07-04T19:09+0300
spor
fenerbahçe
hull city
maç
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Fenerbahçe-Hull City maçının saati değişti. 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Stadı'nda yapılacak maç saat 21.30'dan 20.30'a alındıSarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saatinin 21.30'dan 20.30'a alındığı bildirildi.Karşılaşmanın biletlerinin satışına 'passo.com.tr' adresinden devam ettiği kaydedildi.Taraftarlar, Passolig kartına gerek olmaksızın bilet satın alarak maçı tribünden izleyebilecek.
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MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, hull city, maç
Fenerbahçe-Hull City maçının saati değişti
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Fenerbahçe ile İngiltere Chamapionship takımı Hull City arasında yapılacak dostluk maçının saati değişti. Karşılaşmanın saati 21.30'dan 20.30'a alındı.
Fenerbahçe-Hull City maçının saati değişti. 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Stadı'nda yapılacak maç saat 21.30'dan 20.30'a alındı
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saatinin 21.30'dan 20.30'a alındığı bildirildi.
Karşılaşmanın biletlerinin satışına 'passo.com.tr' adresinden devam ettiği kaydedildi.
Taraftarlar, Passolig kartına gerek olmaksızın bilet satın alarak maçı tribünden izleyebilecek.