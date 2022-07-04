https://tr.sputniknews.com/20220704/hbo-max-duyurdu-hollanda-ve-turkiyedeki-calismalarimizi-durdurduk-1058291674.html

HBO Max duyurdu: Hollanda ve Türkiye'deki çalışmalarımızı durdurduk

HBO Max duyurdu: Hollanda ve Türkiye'deki çalışmalarımızı durdurduk

HBO Max, Kuzey ülkeleri, Orta Avrupa, Hollanda ve Türkiye'deki orijinal yapım projeleri durdurduğunu resmen duyurdu. 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T16:08+0300

2022-07-04T16:08+0300

2022-07-04T16:15+0300

hbo max

yaşam

hollanda

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049539626_0:203:2000:1328_1920x0_80_0_0_a1b3f5e1a5a2dfa06d51acc8f722df6e.jpg

Warner Bros. ve Discovery'nin birleşmesinin ardından oluşan Warner Bros. Discovery şirketi, 3 milyar dolarlık kesinti yapmak üzere yola çıktı. Şirket, bu nedenle Avrupa'daki program stratejisinde değişikliğe gitti.Gazete Duvar'ın Variety'den aktardığı habere göre, dijitaldeki yayın önceliklerini yeniden ayarlamaya çalışan şirket, Kuzey ülkeleri (Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya), Orta Avrupa, Hollanda ve Türkiye'de artık orijinal proje üretmeyecek. Şirket ayrıca, bu bölgelerde kütüphanesindeki içeriklerin bir kısmını da lisanslama anlaşmalarını başka yerlere yapmak üzere platformdan kaldıracak.Variety'ye konuşan Warner Bros. Discovery sözcüsü, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Üretimde olan içerikler devam edecekSöz konusu bölgelerde orijinal yapım projeler hemen durdurulacak olsa da, halihazırda üretimde olan programların devam edeceği de aktarıldı. HBO Max'in bünyesinden çıkacak orijinal yapımlar arasında Macaristan yapımı 'The Informant', Danimarka yapımı 'Kamikaze' yer alıyor. İsveç yapımı 'Lust' ise Macaristan'daki katalogdan silinecek.

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hbo max, hollanda, türkiye