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HBO Max duyurdu: Hollanda ve Türkiye'deki çalışmalarımızı durdurduk
HBO Max duyurdu: Hollanda ve Türkiye'deki çalışmalarımızı durdurduk
HBO Max, Kuzey ülkeleri, Orta Avrupa, Hollanda ve Türkiye'deki orijinal yapım projeleri durdurduğunu resmen duyurdu. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
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Warner Bros. ve Discovery'nin birleşmesinin ardından oluşan Warner Bros. Discovery şirketi, 3 milyar dolarlık kesinti yapmak üzere yola çıktı. Şirket, bu nedenle Avrupa'daki program stratejisinde değişikliğe gitti.Gazete Duvar'ın Variety'den aktardığı habere göre, dijitaldeki yayın önceliklerini yeniden ayarlamaya çalışan şirket, Kuzey ülkeleri (Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya), Orta Avrupa, Hollanda ve Türkiye'de artık orijinal proje üretmeyecek. Şirket ayrıca, bu bölgelerde kütüphanesindeki içeriklerin bir kısmını da lisanslama anlaşmalarını başka yerlere yapmak üzere platformdan kaldıracak.Variety'ye konuşan Warner Bros. Discovery sözcüsü, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Üretimde olan içerikler devam edecekSöz konusu bölgelerde orijinal yapım projeler hemen durdurulacak olsa da, halihazırda üretimde olan programların devam edeceği de aktarıldı. HBO Max'in bünyesinden çıkacak orijinal yapımlar arasında Macaristan yapımı 'The Informant', Danimarka yapımı 'Kamikaze' yer alıyor. İsveç yapımı 'Lust' ise Macaristan'daki katalogdan silinecek.
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hbo max, hollanda, türkiye

HBO Max duyurdu: Hollanda ve Türkiye'deki çalışmalarımızı durdurduk

16:08 04.07.2022 (güncellendi: 16:15 04.07.2022)
© AFP 2022 HBO Max, Tony Goncalves
 HBO Max, Tony Goncalves - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© AFP 2022
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HBO Max, Kuzey ülkeleri, Orta Avrupa, Hollanda ve Türkiye'deki orijinal yapım projeleri durdurduğunu resmen duyurdu.
Warner Bros. ve Discovery'nin birleşmesinin ardından oluşan Warner Bros. Discovery şirketi, 3 milyar dolarlık kesinti yapmak üzere yola çıktı. Şirket, bu nedenle Avrupa'daki program stratejisinde değişikliğe gitti.
Gazete Duvar'ın Variety'den aktardığı habere göre, dijitaldeki yayın önceliklerini yeniden ayarlamaya çalışan şirket, Kuzey ülkeleri (Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya), Orta Avrupa, Hollanda ve Türkiye'de artık orijinal proje üretmeyecek. Şirket ayrıca, bu bölgelerde kütüphanesindeki içeriklerin bir kısmını da lisanslama anlaşmalarını başka yerlere yapmak üzere platformdan kaldıracak.
Variety'ye konuşan Warner Bros. Discovery sözcüsü, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"HBO Max ve Discovery'yi global tek bir dijital platform yapma çalışmalarımıza devam ederken, mevcut platformlarımızdaki içeriklerimizi de gözden geçiriyoruz. Bu sürecin bir parçası olarak HBO Max'in orijinal programlarının bir kısmını kaldırmaya, Nordik bölgedeki ve Orta Avrupa'daki orijinal yapım program çalışmalarımızı durdurmaya karar verdik. Ayrıca Hollanda ve Türkiye'deki, geçtiğimiz yıl başlayan ve henüz başlangıç aşamasında olan çalışmalarımızı da durdurduk. Bu pazarlara olan bağlılığımız değişmedi. Warner Bros. Discovery'nin bu bölgelerdeki lineer kanalları için yerel içerik yapmaya devam edeceğiz ve dijital platformlarımız için üçüncü parti yerel içerik sağlayıcılarından içerik almaya devam edeceğiz."

Üretimde olan içerikler devam edecek

Söz konusu bölgelerde orijinal yapım projeler hemen durdurulacak olsa da, halihazırda üretimde olan programların devam edeceği de aktarıldı. HBO Max'in bünyesinden çıkacak orijinal yapımlar arasında Macaristan yapımı 'The Informant', Danimarka yapımı 'Kamikaze' yer alıyor. İsveç yapımı 'Lust' ise Macaristan'daki katalogdan silinecek.
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