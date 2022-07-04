https://tr.sputniknews.com/20220704/kaliningraddaki-tatbikatta-iskender-fuzeleriyle-dusman-hedefe-grup-saldirisi-duzenlendi-1058297500.html
Kaliningrad’daki tatbikatta İskender füzeleriyle ‘düşman’ hedefe grup saldırısı düzenlendi
Kaliningrad’daki tatbikatta İskender füzeleriyle ‘düşman’ hedefe grup saldırısı düzenlendi
Rus Baltık Filosu, Kaliningrad bölgesindeki tatbikat sırasında, 4 adet İskender-M füze sistemleriyle ‘düşmanın’ kritik önemdeki altyapı tesislerine grup... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T19:14+0300
2022-07-04T19:14+0300
2022-07-04T19:14+0300
savunma
rusya
kaliningrad
tatbikat
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Baltık Filosuna bağlı füze ve topçu birliklerinin, Kaliningrad bölgesindeki poligonlardan birinde düzenlenen planlı tatbikat sırasında, İskender-M füze sistemleriyle ‘düşmana’ ait komuta merkezlerine, havaalanına, demiryolu kavşaklarına ve diğer kritik öneme sahip hedeflere grup halinde füze saldırısını çalıştığı ifade edildi.Grup saldırısında aynı anda 4 adet İskender-M sisteminin kullanıldığı kaydedilen açıklamada, “İskender-M birlikleri ‘düşmanın’ hedeflerine seyir füzeleriyle elektronik atış gerçekleştirdi”Tatbikatın planlı olduğu vurgulandı.
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rusya, kaliningrad, tatbikat
Kaliningrad’daki tatbikatta İskender füzeleriyle ‘düşman’ hedefe grup saldırısı düzenlendi
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Rus Baltık Filosu, Kaliningrad bölgesindeki tatbikat sırasında, 4 adet İskender-M füze sistemleriyle ‘düşmanın’ kritik önemdeki altyapı tesislerine grup saldırısı düzenlendiğini belirtti.
Baltık Filosuna bağlı füze ve topçu birliklerinin, Kaliningrad bölgesindeki poligonlardan birinde düzenlenen planlı tatbikat sırasında, İskender-M füze sistemleriyle ‘düşmana’ ait komuta merkezlerine, havaalanına, demiryolu kavşaklarına ve diğer kritik öneme sahip hedeflere grup halinde füze saldırısını çalıştığı ifade edildi.
Grup saldırısında aynı anda 4 adet İskender-M sisteminin kullanıldığı kaydedilen açıklamada, “İskender-M birlikleri ‘düşmanın’ hedeflerine seyir füzeleriyle elektronik atış gerçekleştirdi”
Tatbikatın planlı olduğu vurgulandı.