https://tr.sputniknews.com/20220704/kaliningraddaki-tatbikatta-iskender-fuzeleriyle-dusman-hedefe-grup-saldirisi-duzenlendi-1058297500.html

Kaliningrad’daki tatbikatta İskender füzeleriyle ‘düşman’ hedefe grup saldırısı düzenlendi

Kaliningrad’daki tatbikatta İskender füzeleriyle ‘düşman’ hedefe grup saldırısı düzenlendi

Rus Baltık Filosu, Kaliningrad bölgesindeki tatbikat sırasında, 4 adet İskender-M füze sistemleriyle ‘düşmanın’ kritik önemdeki altyapı tesislerine grup... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T19:14+0300

2022-07-04T19:14+0300

2022-07-04T19:14+0300

savunma

rusya

kaliningrad

tatbikat

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Baltık Filosuna bağlı füze ve topçu birliklerinin, Kaliningrad bölgesindeki poligonlardan birinde düzenlenen planlı tatbikat sırasında, İskender-M füze sistemleriyle ‘düşmana’ ait komuta merkezlerine, havaalanına, demiryolu kavşaklarına ve diğer kritik öneme sahip hedeflere grup halinde füze saldırısını çalıştığı ifade edildi.Grup saldırısında aynı anda 4 adet İskender-M sisteminin kullanıldığı kaydedilen açıklamada, “İskender-M birlikleri ‘düşmanın’ hedeflerine seyir füzeleriyle elektronik atış gerçekleştirdi”Tatbikatın planlı olduğu vurgulandı.

rusya

kaliningrad

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, kaliningrad, tatbikat