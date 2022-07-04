https://tr.sputniknews.com/20220704/lavrov-bulgaristandaki-buyukelciligimizin-normal-calismasi-artik-mumkun-degil-1058296670.html
Lavrov: Bulgaristan’daki büyükelçiliğimizin normal çalışması artık mümkün değil
Lavrov: Bulgaristan’daki büyükelçiliğimizin normal çalışması artık mümkün değil
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bulgaristan’ın 70 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının ardından Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği’nin normal faaliyetine... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T18:21+0300
2022-07-04T18:21+0300
2022-07-04T18:21+0300
dünya
bulgaristan
sergey lavrov
büyükelçilik
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Lavrov, Moskova’daki basın toplantısı sırasında, “Başbakan Vekilinin duyurduğu ve Bulgaristan’da bu tür ani hareketler için oluşturulan prosedürlere dayanmayan karar, Bulgaristan yönetiminin kendisini bile şaşırttı. Fiili duruma gelince Bulgaristan’ın istenmeyen kişi ilan ederek gayri meşru olarak sınır dışı ettiği insanların büyük kısmı diplomatik misyonumuzun hayati faaliyetini sağlıyordu. Şimdi, tamamen yasadışı olan bu hareketten sonra, değerlendirmemize göre elçiliğimiz artık normal şekilde faaliyet gösteremiyor” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Elbette, Bulgaristanlı meslektaşlarımıza mütekabiliyetle esası üzerine cevap vereceğiz” diye kaydetti.
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bulgaristan, sergey lavrov, büyükelçilik
Lavrov: Bulgaristan’daki büyükelçiliğimizin normal çalışması artık mümkün değil
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bulgaristan’ın 70 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının ardından Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği’nin normal faaliyetine devam etmesinin artık mümkün olmadığını belirtti.
Lavrov, Moskova’daki basın toplantısı sırasında, “Başbakan Vekilinin duyurduğu ve Bulgaristan’da bu tür ani hareketler için oluşturulan prosedürlere dayanmayan karar, Bulgaristan yönetiminin kendisini bile şaşırttı. Fiili duruma gelince Bulgaristan’ın istenmeyen kişi ilan ederek gayri meşru olarak sınır dışı ettiği insanların büyük kısmı diplomatik misyonumuzun hayati faaliyetini sağlıyordu. Şimdi, tamamen yasadışı olan bu hareketten sonra, değerlendirmemize göre elçiliğimiz artık normal şekilde faaliyet gösteremiyor” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, “Elbette, Bulgaristanlı meslektaşlarımıza mütekabiliyetle esası üzerine cevap vereceğiz” diye kaydetti.