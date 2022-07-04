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Marmaris'te köpekbalığı zannedilerek paspasla kovalanan balık, Akdeniz Zarganası çıktı
Marmaris'te köpekbalığı zannedilerek paspasla kovalanan balık, Akdeniz Zarganası çıktı
Marmaris'te köpek balığı zannedilerek paspasla kovalanan balığın Akdeniz zarganası olduğu ve saldırgan olmadığı açıklandı. Marmaris Belediyesi sosyal medya... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-04T18:25+0300
yaşam
marmaris
köpekbalığı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde kıyıda yüzen insanların arasına Akdeniz zarganası, köpek balığı zannedildi. Paylaşılan görüntülerde zargananın denizde yüzenler tarafından 'paspasla' kovalandığı ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Marmaris Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duyuru! Halk plajında görülen ve köpekbalığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılmıştır. Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır. Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur" dedi.
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Marmaris'te köpekbalığı zannedilerek paspasla kovalanan balık, Akdeniz Zarganası çıktı

18:07 04.07.2022 (güncellendi: 18:25 04.07.2022)
© Twitter/Marmaris BelediyesiMarmaris'te köpek balığı zannedilerek paspasla kovalanan balığın Akdeniz zarganası olduğu ve saldırgan olmadığı açıklandı
Marmaris'te köpek balığı zannedilerek paspasla kovalanan balığın Akdeniz zarganası olduğu ve saldırgan olmadığı açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© Twitter/Marmaris Belediyesi
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Marmaris'te köpek balığı zannedilerek paspasla kovalanan balığın Akdeniz zarganası olduğu ve saldırgan olmadığı açıklandı. Marmaris Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır. Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur" denildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kıyıda yüzen insanların arasına Akdeniz zarganası, köpek balığı zannedildi. Paylaşılan görüntülerde zargananın denizde yüzenler tarafından 'paspasla' kovalandığı ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Marmaris Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duyuru! Halk plajında görülen ve köpekbalığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılmıştır. Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır. Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur" dedi.
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