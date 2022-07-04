https://tr.sputniknews.com/20220704/marmaris-belediyesi-kopekbaligi-zannedilen-baligin-akdeniz-zarganasi-paspas-sopasina-gerek-yoktur-1058296405.html

Marmaris'te köpekbalığı zannedilerek paspasla kovalanan balık, Akdeniz Zarganası çıktı

Marmaris'te köpekbalığı zannedilerek paspasla kovalanan balık, Akdeniz Zarganası çıktı

Marmaris'te köpek balığı zannedilerek paspasla kovalanan balığın Akdeniz zarganası olduğu ve saldırgan olmadığı açıklandı. Marmaris Belediyesi sosyal medya... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T18:07+0300

2022-07-04T18:07+0300

2022-07-04T18:25+0300

yaşam

marmaris

köpekbalığı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde kıyıda yüzen insanların arasına Akdeniz zarganası, köpek balığı zannedildi. Paylaşılan görüntülerde zargananın denizde yüzenler tarafından 'paspasla' kovalandığı ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Marmaris Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duyuru! Halk plajında görülen ve köpekbalığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılmıştır. Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır. Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur" dedi.

marmaris

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marmaris, köpekbalığı