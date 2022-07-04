https://tr.sputniknews.com/20220704/moskovada-ay-misyonunu-simule-eden-sirius-21-deneyi-tamamlandi-1058265124.html

Moskova'da Ay misyonunu simüle eden SIRIUS-21 deneyi tamamlandı

Moskova'da Ay misyonunu simüle eden SIRIUS-21 deneyi tamamlandı

Rusya Bilimler Akademisi Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü’nde 8 aydır devam eden, Ay'a uçuşun ve inişin simüle edildiği izolasyon deneyinin bugün sona erdiği... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T00:12+0300

2022-07-04T00:12+0300

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sirius (scientific international research in unique terrestrial station)

dünya

ay

uzay

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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere 8 aydır devam eden, Ay'a uçuşun ve inişin simüle edildiği ve 2’si kadın, 3’ü erkek olmak üzere toplam 5 mürettebat üyesinin katıldığı izolasyon deneyi bugün sona erdi.Deneye katılan 5 mürettebat üyesi, Ay yörünge istasyonunda ve Ay yüzeyinde gerçek bir uzay seferinin çalışmasını simüle eden koşullarda 240 gün geçirdi ve bugün ilk kez uzay aracı simülatöründen ayrıldı.Mürettebat kaptanı Oleg Blinov, Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü Direktörü Oleg Orlov’a programın tamamının yerine getirildiğini rapor etti.Eşsiz Karasal İstasyonda Bilimsel Uluslararası Araştırma (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station – SIRIUS-21) adlı izolasyon deneyi 4 Kasım 2021’de başlamıştı. Deneye Rusya'dan 3, ABD'den 2 ve BAE'den 1 olmak üzere toplam 6 gönüllü katılmış, fakat Rus ekibindeki Yekaterina Karyakina, spor faaliyetleri sırasında geçirdiği sakatlık nedeniyle 33. günde deneyde ayrılmak zorunda kalmıştı.Geçen 8 ay içinde katılımcılar Dünya yörüngesine ‘çıktı’, gezegenler arası sisteme kenetlendi ve onun yardımıyla Ay'a ‘ulaştı’ ve yörünge istasyonuna kenetlendi. Mürettebat birkaç kez bölündü, iniş modülündeki kişiler Ay yüzeyine ‘indi’ ve VR teknolojileri kullanarak defalarca yüzeye ‘çıktı’.SIRIUS projesi bir dizi izolasyon deneyini kapsıyor. SIRIUS-21 deneyinin bir benzeri Kasım 2017'de 17 gün, 2018-2019 yıllarında 4 ay süreyle yapılmıştı. 2028 yılına kadar birer yıl sürecek 3 deney yapılması, ilkinin 2022-2023'te gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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sirius (scientific international research in unique terrestrial station), ay, uzay