https://tr.sputniknews.com/20220704/ozbekistanda-hukumet-kanli-gosterilerin-ardindan-protestocularin-taleplerini-kabul-etti---1058290325.html

Özbekistan'da hükümet, kanlı gösterilerin ardından protestocuların taleplerini kabul etti

Özbekistan'da hükümet, kanlı gösterilerin ardından protestocuların taleplerini kabul etti

Özbekistan parlamentosunun alt kanadı Yasama Meclisi, Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'in önerisiyle şiddetli protesto gösterilerine yol açan Karakalpakistan... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T15:42+0300

2022-07-04T15:42+0300

2022-07-04T15:49+0300

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özbekistan

karakalpakistan

protesto

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Yasama Meclisi'nden yapılan açıklamada, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin özerklik statüsünü teminat altına alan anayasa maddelerinin değişmeden kalacağı ve mevcut normların geçerliliğini koruyacağı ifade edildi. En az 18 kişinin hayatını kaybettiği protestoların başlangıç noktası olan Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Nukus'a giden Mirziyoyev, Karakalpakistan halkının rahatsızlık duyması nedeniyle anayasanın tek maddesinde dahi değişiklik yapılmayacağını belirtti. Kremlin: Yaşanan olaylar, Özbekistan'ın iç meselesi Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'inde meydana gelen olayların Özbekistan'ın iç meselesi olduğunu söyledi. Özbekistan'ın Rusya'nın müttefiki, önemli partneri olduğunu belirten Peskov, "Özbekistan'da yaşanan her şey, ülkenin iç meselesi. Mevcut sorunların, Özbekistan yönetiminin aktif çalışmalarıyla çözüleceğinden hiç şüphemiz yok" ifadelerini kullandı. Özbek yetkililer, bölgede devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini ve 243 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Polis ise protestolar sırasında 516 kişinin gözaltına alındığını ve çoğunun daha sonra serbest bırakıldığını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220704/ozbekistanda-protestolarda-can-kaybi-18e-yukseldi-1058276312.html

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özbekistan, karakalpakistan, protesto