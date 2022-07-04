https://tr.sputniknews.com/20220704/ozbekistanda-hukumet-kanli-gosterilerin-ardindan-protestocularin-taleplerini-kabul-etti---1058290325.html
Özbekistan'da hükümet, kanlı gösterilerin ardından protestocuların taleplerini kabul etti
Özbekistan'da hükümet, kanlı gösterilerin ardından protestocuların taleplerini kabul etti
Özbekistan parlamentosunun alt kanadı Yasama Meclisi, Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'in önerisiyle şiddetli protesto gösterilerine yol açan Karakalpakistan... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T15:42+0300
2022-07-04T15:42+0300
2022-07-04T15:49+0300
dünya
özbekistan
karakalpakistan
protesto
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Yasama Meclisi'nden yapılan açıklamada, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin özerklik statüsünü teminat altına alan anayasa maddelerinin değişmeden kalacağı ve mevcut normların geçerliliğini koruyacağı ifade edildi. En az 18 kişinin hayatını kaybettiği protestoların başlangıç noktası olan Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Nukus'a giden Mirziyoyev, Karakalpakistan halkının rahatsızlık duyması nedeniyle anayasanın tek maddesinde dahi değişiklik yapılmayacağını belirtti. Kremlin: Yaşanan olaylar, Özbekistan'ın iç meselesi Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'inde meydana gelen olayların Özbekistan'ın iç meselesi olduğunu söyledi. Özbekistan'ın Rusya'nın müttefiki, önemli partneri olduğunu belirten Peskov, "Özbekistan'da yaşanan her şey, ülkenin iç meselesi. Mevcut sorunların, Özbekistan yönetiminin aktif çalışmalarıyla çözüleceğinden hiç şüphemiz yok" ifadelerini kullandı. Özbek yetkililer, bölgede devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini ve 243 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Polis ise protestolar sırasında 516 kişinin gözaltına alındığını ve çoğunun daha sonra serbest bırakıldığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220704/ozbekistanda-protestolarda-can-kaybi-18e-yukseldi-1058276312.html
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Özbekistan'da hükümet, kanlı gösterilerin ardından protestocuların taleplerini kabul etti
15:42 04.07.2022 (güncellendi: 15:49 04.07.2022) Abone ol
Özbekistan parlamentosunun alt kanadı Yasama Meclisi, Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'in önerisiyle şiddetli protesto gösterilerine yol açan Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili anayasa değişikliği tekliflerinin geri çekilmesine karar verdi.
Yasama Meclisi'nden yapılan açıklamada, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin özerklik statüsünü teminat altına alan anayasa maddelerinin değişmeden kalacağı ve mevcut normların geçerliliğini koruyacağı ifade edildi.
En az 18 kişinin hayatını kaybettiği protestoların başlangıç noktası olan Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Nukus'a giden Mirziyoyev, Karakalpakistan halkının rahatsızlık duyması nedeniyle anayasanın tek maddesinde dahi değişiklik yapılmayacağını belirtti.
Kremlin: Yaşanan olaylar, Özbekistan'ın iç meselesi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'inde meydana gelen olayların Özbekistan'ın iç meselesi olduğunu söyledi. Özbekistan'ın Rusya'nın müttefiki, önemli partneri olduğunu belirten Peskov, "Özbekistan'da yaşanan her şey, ülkenin iç meselesi. Mevcut sorunların, Özbekistan yönetiminin aktif çalışmalarıyla çözüleceğinden hiç şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.
Özbek yetkililer, bölgede devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini ve 243 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.
Polis ise protestolar sırasında 516 kişinin gözaltına alındığını ve çoğunun daha sonra serbest bırakıldığını duyurmuştu.