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Rusya, 2050 yılına kadar dünya kömür pazarında yüzde 25'lik paya sahip olmayı bekliyor
Rusya, 2050 yılına kadar dünya kömür pazarında yüzde 25'lik paya sahip olmayı bekliyor
Rusya Enerji Bakanlığı Kömür Endüstrisi Departmanı Direktörü Pyotr Bobılev, Rusya'nın 2050 yılına kadar dünya pazarının dörtte birini ele geçirerek ilk üç... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T18:50+0300
2022-07-04T18:50+0300
dünya
rusya
kömür
rusya enerji bakanlığı
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da konuşan Bobılev, Rusya'nın 2050 yılına kadar dünya pazarının dörtte birini ele geçirerek böylece ilk üç kömür ihracatçısından biri olmayı beklediğini ifade etti.Bobılev, “İlk üç kömür ihracatçısı arasında kalmayı hedefledik” diye konuştu.Rusya Enerji Bakanlığı’nın Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan kömür ithalatına getirdiği tam ambargonun yürürlüğe girmesi dikkate alınarak hesaplanan olumsuz tahminine göre ülkedeki kömür üretimi bu yıl, geçen yıla göre yüzde 17 oranında azalarak 365.1 milyon tona gerileyebilir, ihracattaki azalma ise yüzde 30 ile 156 milyon tona çekilebilir.Nisan ayının başlarında AB, sıradaki yaptırım paketi kapsamında ağustos ayından itibaren Rusya’dan kömür ithalatını yasaklamıştı. Rus yetkililer ise limanlar aracılığıyla yapılan ihracatı Asya-Pasifik ülkelerine yeniden yönlendirilme olasılığını değerlendiriyor.
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Rusya, 2050 yılına kadar dünya kömür pazarında yüzde 25'lik paya sahip olmayı bekliyor

18:50 04.07.2022
© REUTERSRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© REUTERS
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Rusya Enerji Bakanlığı Kömür Endüstrisi Departmanı Direktörü Pyotr Bobılev, Rusya'nın 2050 yılına kadar dünya pazarının dörtte birini ele geçirerek ilk üç kömür ihracatçısı arasında kalmayı beklediğini söyledi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da konuşan Bobılev, Rusya'nın 2050 yılına kadar dünya pazarının dörtte birini ele geçirerek böylece ilk üç kömür ihracatçısından biri olmayı beklediğini ifade etti.
Bobılev, “İlk üç kömür ihracatçısı arasında kalmayı hedefledik” diye konuştu.
Rusya Enerji Bakanlığı’nın Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan kömür ithalatına getirdiği tam ambargonun yürürlüğe girmesi dikkate alınarak hesaplanan olumsuz tahminine göre ülkedeki kömür üretimi bu yıl, geçen yıla göre yüzde 17 oranında azalarak 365.1 milyon tona gerileyebilir, ihracattaki azalma ise yüzde 30 ile 156 milyon tona çekilebilir.
Nisan ayının başlarında AB, sıradaki yaptırım paketi kapsamında ağustos ayından itibaren Rusya’dan kömür ithalatını yasaklamıştı. Rus yetkililer ise limanlar aracılığıyla yapılan ihracatı Asya-Pasifik ülkelerine yeniden yönlendirilme olasılığını değerlendiriyor.
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