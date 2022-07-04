https://tr.sputniknews.com/20220704/sirketlerin-yuzde-83u-ara-zam-hazirliginda-1058271283.html

Şirketlerin yüzde 83'ü ara zam hazırlığında

Şirketlerin yüzde 83'ü ara zam hazırlığında

Özel sektördeki şirketler arasında yapılan araştırmada, yıl içinde çalışanlarına ek zam yapmayı planlayan şirketlerin oranı yüzde 83'e çıktı. 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T08:39+0300

2022-07-04T08:39+0300

2022-07-04T08:39+0300

ekonomi

zam

maaş

asgari ücret

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Enflasyon yaz aylarına rağmen artmaya devam ederken, şirketler de ücret politikasını yeniden belirlemeye başladı. Kariyer.net, iş dünyasında ara dönem ek ücret artışı trendini ortaya koyan Ara Zam Araştırması'nın sonuçlarını yayınladı.Ek zam oranı yüzde 20-29 arasında2 bin 231 şirket yöneticisinin ara zam konusunda görüşlerini paylaştığı araştırmanın sonuçlarına göre, 2022 yılı için, yılbaşından bu yana bir kez ara zam yapmış veya yıl içinde ara zam yapmayı planlayan şirketlerin oranı yüzde 83 olurken, araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 17'si ara zam yapmayı düşünmüyor. Araştırmaya en çok katılım gösteren 10 sektörde planlanan ara zam oranı ise çoğunlukla yüzde 20-29 arasında değişiyor.Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 64'ü yıl boyunca toplamda bir kez ara zam yapmayı planlarken, yüzde 19'u iki ve üzeri ara zam yapmayı planladığını belirtiyor. Şirketler ara zam yaparken en çok enflasyon oranını neden olarak gösteriyor. Aynı sektörde bulunan rakip firmaların zam oranları da bir diğer önemli etken olarak öne çıkıyor. Teknoloji, internet ve otomotiv sektörleri yüzde 40'a ulaşan oranlarda yaptıkları ara zamla bu noktada ön plana çıkıyor.

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zam, maaş, asgari ücret