https://tr.sputniknews.com/20220704/turkiye-haiti-devlet-baskani-suikasti-failinin-ulkesine-iadesi-talebini-reddetti--1058287396.html

Türkiye, Haiti Devlet Başkanı suikastı failinin ülkesine iadesi talebini reddetti

Türkiye, Haiti Devlet Başkanı suikastı failinin ülkesine iadesi talebini reddetti

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastının faillerinden olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten bulunan ve İstanbul Havalimanı'nda yakalanan şüphelinin... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T14:41+0300

2022-07-04T14:41+0300

2022-07-04T14:41+0300

haiti

türkiye

istanbul

suikast

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1058288819_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_485f0030c0751cfcf4f14d600a700f75.jpg

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu bulunan Samır Nasrı Salem Handal'a Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıldı. Şüphelinin avukatları Mahmut Barlas ile Tuğçe Duygu Köksal'ın ve İngilizce bilen tercümanın hazır bulunduğu duruşmada, Haiti adli makamlarından istenen yazı dava dosyasına ulaştı. Mahkeme heyetinin, 65 yaşındaki zanlının iadesi halinde 'ömür boyu kürek cezası'na alternatif ceza türü ve miktarına dair Haiti'den güvence istendiği, gelen cevapta da 60 yaşının üzerindeki kişilere kürek cezası verilmediği, şüphelinin ağır işte çalıştırılmaktan muaf olduğunun belirtildiği aktarıldı. Zanlının avukatı Köksal, müvekkilinin transit geçerken İnterpol kararı gerekçe gösterilerek yakalanıp tutuklandığını ve yargılama sürerken İnterpol kararının kaldırıldığını hatırlattı. Bu karara rağmen müvekkilinin tutukluluğunun devam etmesinin hukuki olmadığını belirten Köksal, şu anda Haiti'de iç karışıklık bulunduğunu, son olaylarda 54 kişinin yaşamını yitirdiğini, iadeyle ilgili koşulların bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, şüphelinin ağır işte çalıştırılmaktan muaf olduğu belirtildiğinden Haiti'ye iadesine ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Söz verilen Samır Nasrı Salem Handal, polisin hakkında yanlış bir suçlama yaptığını savunarak, bu nedenle İnterpol kararının da kaldırıldığını ifade etti. Buna rağmen hala tutuklu kalmaması gerektiğini anlatan Handal, "Adil bir yargılama talep ediyorum. Cezaevinden çıkmak istiyorum, geri gönderilmek istemiyorum. Geri gönderilirsem ya işkenceye maruz kalacağım ya da öldürüleceğim. Adalet istiyorum, özgür kalmak istiyorum" dedi. Şüphelinin diğer avukatı Mahmut Barlas da son günlerde Haiti'de ciddi bir ayaklanma çıktığını, hapishanelerde insanların açlık, susuzluk ve bakımsızlıktan öldüğünün raporlarla ortada olduğunu kaydetti. Tekrar söz alan Avukat Tuğçe Duygu Köksal, müvekkilinin iade edilmesi halinde 'cumhurbaşkanına suikasta yardım' suçundan yargılanacağını ve yüzde 99 ihtimalle insan haklarına aykırı bir cezaya maruz kalacağını savundu. Duruşmada son kez savunması sorulan Handal ise "Masumum, adil yargılanmak istiyorum. Adalet istiyorum" diye konuştu. Kısa bir aranın ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme, şüphelinin ülkesine iadesinin oy çokluğuyla reddine karar verdi. Mahkeme'nin tahliyesine hükmettiği sanık Samır Nasrı Salem Handal, kararı tercümanın çevirisiyle SEGBİS'ten üzerinden öğrendikten sonra kendisini yere atarak sevinç gözyaşı döktü.

https://tr.sputniknews.com/20211115/haiti-devlet-baskanina-suikast-sorusturmasinda-kirmizi-bultenle-aranan-zanli-istanbulda-yakalandi-1050832911.html

haiti

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haiti, istanbul, suikast