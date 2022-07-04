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'Üretim aşamasında hiçbir insan zarar görmemiştir': İnsan eti tadında hamburger geliştirildi
'Üretim aşamasında hiçbir insan zarar görmemiştir': İnsan eti tadında hamburger geliştirildi
Avrupalı bitki bazlı et şirket Oumph! tadı tıpkı insan eti gibi olan burgerini satışa sunduğu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, ‘İnsan Eti Tadında Bitki... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T15:47+0300
2022-07-04T15:47+0300
2022-07-04T15:56+0300
hamburger
yaşam
insan eti
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Bitkisel et ürünleri üreten bir şirket, insanları ürünlerini denemeye yönlendirmek için alışılmadık ve ‘yamyamca' bir yol izlemeye karar verdi. Avrupa merkezli Oumph!, 'İnsan Eti Tadında Bitki Bazlı Burger'ini satışa sundu.NTV’nin aktardığına göre, şirketin kurucu ortağı Anders Linden tarafından yapılan açıklamada, tıpkı insan eti tadında olan burgerin kendini şımartmak isteyenler için geliştirildiği belirtilerek, “Burgerimizi, insanların hangi tat ve dokuya sahip olduğunu öğrenir öğrenmez geliştirdik. Bu ürün geliştirilirken hiçbir insan zarar görmemiştir” denildi.Öte yandan, Oumph! geçen yıl Cadılar Bayramı'nda, İsveç'in başkenti Stockholm’de ‘şimdiye kadarki en korkunç bitki bazlı yiyecekleri’ sunduğunu iddia eden bir yemek kamyonu kurmuş ve insan tadındaki burgerini tanıtmıştı.Reklam kampanyasını düzenleyen Madrid'deki LOLA MullenLowe ajansı, et severleri bitki bazlı ürünlerin ‘herhangi bir etin tadını taklit edebileceğine ikna etmek’ istediklerini aktardı.Reklam kampanyası ödül kazandıLOLA MullenLowe Kreatif Direktörü Tomas Ostilglia, "Ve elbette bir çözüm, bitki bazlı lezzetli bir insan eti burgeri yapmaktı" dedi. Ayrıca reklam kampanyası, yaratıcı pazarlama topluluğu için uluslararası bir festival olan Cannes Lions Festivali'nde Gümüş Ödül kazandı.Diğer taraftan, 'insan eti tadındaki burger'in soya fasulyesi, mantar ve buğday proteininin yanı sıra 'bitki bazlı yağlar ve gizemli bir baharat karışımı' ile yapıldığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20210915/bolivyada-bir-kadinin-hamburgerinden-insan-parmagi-cikti-1048912942.html
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hamburger, insan eti
'Üretim aşamasında hiçbir insan zarar görmemiştir': İnsan eti tadında hamburger geliştirildi
15:47 04.07.2022 (güncellendi: 15:56 04.07.2022) Abone ol
Avrupalı bitki bazlı et şirket Oumph! tadı tıpkı insan eti gibi olan burgerini satışa sunduğu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, ‘İnsan Eti Tadında Bitki Bazlı Burger’in üretiminde 'hiçbir insanın zarar görmediği' aktarıldı.
Bitkisel et ürünleri üreten bir şirket, insanları ürünlerini denemeye yönlendirmek için alışılmadık ve ‘yamyamca' bir yol izlemeye karar verdi. Avrupa merkezli Oumph!, 'İnsan Eti Tadında Bitki Bazlı Burger'ini satışa sundu.
NTV’nin aktardığına göre, şirketin kurucu ortağı Anders Linden tarafından yapılan açıklamada, tıpkı insan eti tadında olan burgerin kendini şımartmak isteyenler için geliştirildiği belirtilerek, “Burgerimizi, insanların hangi tat ve dokuya sahip olduğunu öğrenir öğrenmez geliştirdik. Bu ürün geliştirilirken hiçbir insan zarar görmemiştir” denildi.
Öte yandan, Oumph! geçen yıl Cadılar Bayramı'nda, İsveç'in başkenti Stockholm’de ‘şimdiye kadarki en korkunç bitki bazlı yiyecekleri’ sunduğunu iddia eden bir yemek kamyonu kurmuş ve insan tadındaki burgerini tanıtmıştı.
Reklam kampanyasını düzenleyen Madrid'deki LOLA MullenLowe ajansı, et severleri bitki bazlı ürünlerin ‘herhangi bir etin tadını taklit edebileceğine ikna etmek’ istediklerini aktardı.
Reklam kampanyası ödül kazandı
LOLA MullenLowe Kreatif Direktörü Tomas Ostilglia, "Ve elbette bir çözüm, bitki bazlı lezzetli bir insan eti burgeri yapmaktı" dedi. Ayrıca reklam kampanyası, yaratıcı pazarlama topluluğu için uluslararası bir festival olan Cannes Lions Festivali'nde Gümüş Ödül kazandı.
Diğer taraftan, 'insan eti tadındaki burger'in soya fasulyesi, mantar ve buğday proteininin yanı sıra 'bitki bazlı yağlar ve gizemli bir baharat karışımı' ile yapıldığı belirtildi.