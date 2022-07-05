https://tr.sputniknews.com/20220705/akdeniz-oyunlarinda-milli-yuzucu-deniz-ertan-kadinlar-400-metre-serbestte-altin-madalya-kazandi-1058349000.html
Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre serbestte altın madalya kazandı
Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre serbestte altın madalya kazandı
Cezayir’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre serbestte altın madalya kazandı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T20:23+0300
2022-07-05T20:23+0300
2022-07-05T20:23+0300
spor
cezayir
akdeniz
yüzme
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Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda yüzme kadınlar 400m serbest stil finalinde Türkiye'yi temsil eden milli yüzücü Deniz Ertan, 4:08.04'lük derecesi ile altın madalya kazandı.
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Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre serbestte altın madalya kazandı
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Cezayir’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre serbestte altın madalya kazandı.
Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda yüzme kadınlar 400m serbest stil finalinde Türkiye'yi temsil eden milli yüzücü Deniz Ertan, 4:08.04'lük derecesi ile altın madalya kazandı.