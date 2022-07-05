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https://tr.sputniknews.com/20220705/akdeniz-oyunlarinda-milli-yuzucu-deniz-ertan-kadinlar-400-metre-serbestte-altin-madalya-kazandi-1058349000.html
Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre serbestte altın madalya kazandı
Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre serbestte altın madalya kazandı
Cezayir’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre serbestte altın madalya kazandı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
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spor
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akdeniz
yüzme
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Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda yüzme kadınlar 400m serbest stil finalinde Türkiye'yi temsil eden milli yüzücü Deniz Ertan, 4:08.04'lük derecesi ile altın madalya kazandı.
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cezayir, akdeniz, yüzme

Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre serbestte altın madalya kazandı

20:23 05.07.2022
© Twitter/ Team TürkiyeDeniz Ertan
Deniz Ertan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© Twitter/ Team Türkiye
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Cezayir’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre serbestte altın madalya kazandı.
Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda yüzme kadınlar 400m serbest stil finalinde Türkiye'yi temsil eden milli yüzücü Deniz Ertan, 4:08.04'lük derecesi ile altın madalya kazandı.
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