https://tr.sputniknews.com/20220705/ankarada-2-genc-kiz-sozlu-olarak-tacize-ugradiklari-genci-tekme-tokat-dovdu--1058313397.html

Ankara’da 2 genç kız, sözlü olarak tacize uğradıkları genci tekme tokat dövdü

Ankara’da 2 genç kız, sözlü olarak tacize uğradıkları genci tekme tokat dövdü

Ankara’da 2 genç kız, sözlü olarak taciz edildiklerini iddia ettikleri genç erkeği tekme tokat dövdü. Çevredekilerin de dahil olduğu olay, bir kişinin... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T02:33+0300

2022-07-05T02:33+0300

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ankara

darp

sözlü taciz

türkiye

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İddiaya göre akşam saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde Kocatepe parkında oturan 2 genç kızı sözlü olarak taciz eden erkek, kızlar tarafından darp edildi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olayı gören çevredekiler de gence saldırdı. Yerlerde sürünen gencin dakikalarca darp edildiği görüldü. Olaya, orada bulunan bir vatandaş müdahale ederek gençleri dağıtırken, dayak yiyen şahsın ise şikayetçi olduğu iddia edildi.

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ankara, darp, sözlü taciz