https://tr.sputniknews.com/20220705/ankarada-2-genc-kiz-sozlu-olarak-tacize-ugradiklari-genci-tekme-tokat-dovdu--1058313397.html
Ankara’da 2 genç kız, sözlü olarak tacize uğradıkları genci tekme tokat dövdü
Ankara’da 2 genç kız, sözlü olarak tacize uğradıkları genci tekme tokat dövdü
Ankara’da 2 genç kız, sözlü olarak taciz edildiklerini iddia ettikleri genç erkeği tekme tokat dövdü. Çevredekilerin de dahil olduğu olay, bir kişinin... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T02:33+0300
2022-07-05T02:33+0300
2022-07-05T02:51+0300
ankara
darp
sözlü taciz
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058313499_0:14:1001:577_1920x0_80_0_0_6952785494c0572c31f6bee8116de0ed.jpg
İddiaya göre akşam saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde Kocatepe parkında oturan 2 genç kızı sözlü olarak taciz eden erkek, kızlar tarafından darp edildi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olayı gören çevredekiler de gence saldırdı. Yerlerde sürünen gencin dakikalarca darp edildiği görüldü. Olaya, orada bulunan bir vatandaş müdahale ederek gençleri dağıtırken, dayak yiyen şahsın ise şikayetçi olduğu iddia edildi.
ankara
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058313499_106:0:893:590_1920x0_80_0_0_69b564cd6e75beaf86d865e0161ef4e0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, darp, sözlü taciz
Ankara’da 2 genç kız, sözlü olarak tacize uğradıkları genci tekme tokat dövdü
02:33 05.07.2022 (güncellendi: 02:51 05.07.2022) Abone ol
Ankara’da 2 genç kız, sözlü olarak taciz edildiklerini iddia ettikleri genç erkeği tekme tokat dövdü. Çevredekilerin de dahil olduğu olay, bir kişinin müdahalesiyle son buldu.
İddiaya göre akşam saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde Kocatepe parkında oturan 2 genç kızı sözlü olarak taciz eden erkek, kızlar tarafından darp edildi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olayı gören çevredekiler de gence saldırdı. Yerlerde sürünen gencin dakikalarca darp edildiği görüldü. Olaya, orada bulunan bir vatandaş müdahale ederek gençleri dağıtırken, dayak yiyen şahsın ise şikayetçi olduğu iddia edildi.