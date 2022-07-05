https://tr.sputniknews.com/20220705/bionteche-karsi-kovid-19-asisi-icin-patent-davasi-acildi-1058353941.html

BioNTech’e karşı Kovid-19 aşısı için patent davası açıldı

BioNTech’e karşı Kovid-19 aşısı için patent davası açıldı

Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi CureVac, diğer Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve iki iştiraki aleyhine mRNA teknolojisini kullandığı iddiasıyla... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T21:55+0300

2022-07-05T21:55+0300

2022-07-05T21:55+0300

koronavirüs

biontech

aşı

kovid-19

patent

dava

almanya

comirnaty

mesajcı rna (mrna)

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CureVac’tan yapılan açıklamada, BioNTech ve şirketin iki iştiraki aleyhine mRNA teknolojisinde fikri mülkiyet haklarının ihlali nedeniyle tazminat için Düsseldorf Bölge Mahkemesi'ne başvurulduğu belirtildi.Açıklamada, CureVac’ın Kovid-19 aşılarında kullanılan mRNA teknolojisi üzerinde 20 yıldan fazla süredir çalışmalar yaptığı belirtilerek, BioNTech’ten fikri mülkiyet hakları ihlali nedeniyle adil tazminat istendiği ifade edildi.CureVac’ın ihtiyati tedbir talep etmediğinin belirtildiği açıklamada, aynı zamanda şirketin BioNTech’in mRNA teknolojisine dayanan Kovid-19 aşısının üretimini, satışını veya dağıtımını engelleyecek yasal bir işlem başlatma niyetinde olmadığı vurgulandı.Uzun zamandır belirsiz bir teknoloji olarak kabul edilen mRNA teknolojisi, Kovid-19 salgını sırasında aşılarda kullanıldığında daha bilinir olmuştu.BioNTech'ten 'güçlü savunma' vurgusuBioNTech’ten yapılan açıklamada ise fikri mülkiyet haklarına değer verildiği ve saygı duyulduğu belirtilerek, Kovid-19 aşısında tüm patent ihlali iddialarına karşı 'güçlü savunma' yapılacağı vurgulandı.Açıklamada, BioNTech'in Comirnaty olarak adlandırılan Kovid-19 aşısının başarısına dikkati çekilerek “BioNTech'in aşı çalışması orijinaldir ve bunu tüm patent ihlali iddialarına karşı güçlü bir şekilde savunma yapacağız” ifadesine yer verildi.BioNTech, geçen yıl aşılardan 19 milyar euro gelir elde ederken, gelirlerinin bu yıl 17 milyar euro'ya düşmesini bekliyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

biontech , aşı, kovid-19, patent, dava, almanya, comirnaty, mesajcı rna (mrna)